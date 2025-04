YouTube sta sperimentando nuove soluzioni grafiche per l’interfaccia, ottenendo diverse critiche dall’utenza.

Nello specifico, la piattaforma sembra voler introdurre un nuovo layout per desktop, con tanto di anteprime ingrandite dei video. Una soluzione che riduce in modo drastico i contenuti visibili a schermo. La community degli utenti ha reagito negativamente, esprimendo il proprio disappunto su piattaforme come Reddit, dove migliaia di commenti hanno evidenziato un diffuso malcontento.

A livello pratico, nuovo design, che limita la visibilità a due o tre anteprime per riga a seconda delle dimensioni dello schermo, è stato percepito come un peggioramento dell’esperienza utente. Chi ha provato la nuova soluzione ha segnalato una navigazione meno fluida e visualizzazione dei contenuti meno piacevole rispetto al passato.

La nuova interfaccia di YouTube rende al meglio sugli schermi di grandi dimensioni

Non è la prima volta che YouTube introduce modifiche controverse alla sua interfaccia. Spesso, questi aggiornamenti vengono interpretati come strategie commerciali per aumentare le metriche di coinvolgimento piuttosto che migliorare l’esperienza complessiva di chi fruisce dei contenuti. La mancanza di comunicazione da parte dell’azienda sui motivi del cambiamento ha ulteriormente aggravato la frustrazione degli utenti.

In risposta, la community ha trovato modi per aggirare il problema. Diverse estensioni browser, come Control Panel for YouTube, YouTube Tweaks e YouTube Row Fixer, permettono di ripristinare l’aspetto tradizionale della homepage. Queste soluzioni, create dagli stessi utenti, dimostrano il forte desiderio degli utenti di mantenere il controllo sull’interfaccia della piattaforma.

Nonostante ciò, la decisione di YouTube potrebbe essere fondata. Si parla, per esempio, di una scelta che potrebbe attirare un pubblico più giovane, abituato a layout con elementi grafici più prominenti, o di un design mirato a ottimizzare la navigazione per schermi di grandi dimensioni. Tuttavia, senza una comunicazione chiara da parte dell’azienda, queste rimangono speculazioni.

Al momento attuale non è comunque detto che la piattaforma adotti in modo definitivo il nuovo design oppure decida di accantonare tale idea.