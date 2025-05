YouTube Premium introduce un nuovo piano per due utenti, offrendo maggiore flessibilità e risparmio per coppie e piccoli nuclei familiari.

Questa nuova opzione, allo stato attuale in fase di test, si posiziona strategicamente tra l’abbonamento individuale e quello familiare, rispondendo alle esigenze di un pubblico sempre più diversificato. Il colosso dello streaming video ha scelto quattro mercati selezionati per il lancio sperimentale di questa iniziativa: India, Francia, Taiwan e Hong Kong.

Secondo Alex McQuiston, portavoce ufficiale della piattaforma, l’obiettivo principale è quello di offrire un valore aggiunto agli utenti, consentendo loro di condividere i vantaggi dell’abbonamento Premium a un prezzo più accessibile. Questa strategia mira a rafforzare la posizione di YouTube nel settore divenuto ormai estremamente competitivo dello streaming.

Piano Premium per due utenti: la strategia di YouTube

Un esempio concreto di questa nuova offerta è visibile nel mercato indiano. Qui, il costo dell’abbonamento individuale è di 140 al mese rupie, mentre il piano familiare, che supporta fino a sei utenti, è proposto a 299. Il nuovo piano per due utenti si colloca esattamente a metà strada, con un prezzo di 219 rupie al mese. Questa soluzione rappresenta un’opzione interessante per chi desidera usufruire dei vantaggi di streaming senza pubblicità senza dover sottoscrivere un piano più costoso.

Questa novità si inserisce in un contesto di diversificazione dell’offerta da parte di YouTube, che di recente ha lanciato anche YouTube Premium Lite. Quest’ultima versione essenziale dell’abbonamento si concentra sull’eliminazione della pubblicità dai video, ma non include funzionalità come il download offline e la riproduzione in background. L’introduzione di diverse opzioni risponde alla necessità di attrarre nuove fasce di utenti, offrendo soluzioni su misura per esigenze e budget differenti.

La strategia di YouTube appare evidente: incrementare la base di abbonati Premium attraverso proposte flessibili e tariffe differenziate. Questo approccio consente alla piattaforma di adattarsi alle preferenze di un pubblico globale sempre più eterogeneo, consolidando la propria posizione nel settore dello streaming. Nonostante l’entusiasmo per questa iniziativa, al momento non sono disponibili informazioni sulla possibile estensione del test ad altri Paesi o sui tempi di valutazione del progetto.