Zorin OS 18 ufficiale: strizza l'occhio agli orfani di Windows 10

Il team di sviluppo di Zorin OS ha pubblicato la versione 18 del sistema operativo, basato su Ubuntu (in questo caso Ubuntu 24.04.3 LTS) e dedicato a chi si vuole approcciare a Linux per la prima volta. A questi utenti, anche con la versione 18, Zorin OS offre un’interfaccia grafica sempre più simile a quella di Windows e, adesso, anche una efficiente integrazione con Microsoft OneDrive.

Zorin OS 18: l’alternativa a Windows

Gli sviluppatori di Zorin OS non ne fanno mistero: il loro scopo è attrarre il più alto numero possibile dei 240 milioni di ex utenti Windows 10 che, da ieri, usano un sistema operativo non più supportato e, quindi, pericoloso.

Alcuni di loro passeranno, o sono già passati, a Windows 11, ma ben di più hanno un PC non supportato dal nuovo sistema operativo. Ed è proprio a loro che Zorin OS strizza l’occhio, visto che questo sistema operativo ha requisiti ben inferiori a Windows 11. Prima di comprare un nuovo PC, quindi, gli utenti Windows 10 potrebbero provare Zorin OS.

Zorin OS 18: le novità

Zorin OS 18 ha un nuovo tema grafico e un efficace sistema di gestione delle finestre che facilita il multitasking, esattamente come il nuovo pulsante delle attività in basso a destra, sulla barra delle applicazioni, che permette con un clic di passare da uno spazio di lavoro all’altro.

E’ stato anche ridisegnato il file manager, ora molto simile a quello di Windows e molto comodo, e l’integrazione con OneDrive diventa completa.

Anche la versione 18 di Zorin OS mantiene una buona compatibilità con le app per Windows, che possono essere installate tramite Wine e, adesso, introduce il server audio PipeWire (più efficiente e con meno latenza).

Zorin OS 18: free, Pro o Education

Zorin OS 18 è già disponibile gratuitamente sul sito dello sviluppatore. E’ anche disponibile la versione Zorin OS 18 Pro (47,99 euro), che aggiunge 11 nuove app tra cui il tool Deskflow (per condividere mouse e tastiera tra più computer) e Warpinator (un tool per la condivisione sicura di file). Infine, c’è la versione Zorin OS 18 Education con app specifiche per gli studenti, anch’essa gratuita.