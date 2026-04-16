Apri un file EXE su Linux e succede questo: Zorin OS 18.1 cambia registro

Una distribuzione Linux che prova a parlare direttamente a chi arriva da Windows non nasce per caso. Zorin OS ha costruito la sua identità su una promessa: ridurre le difficoltà nel passaggio da Windows a Linux, mantenere familiarità e offrire alternative concrete. La versione 18, rilasciata nel 2025, ha già superato i 3,3 milioni di download; un dato che, al di là dell’entusiasmo della community, segnala un interesse reale verso soluzioni desktop più leggere e controllabili. Con Zorin OS 18.1, annunciato ad aprile 2026, il progetto non cambia direzione, ma raffina in modo evidente alcuni meccanismi chiave: tra tutti spicca l’app detector in grado di rilevare programmi Windows e proporre alternative pertinenti.

Zorin OS: su Linux arriva un rilevatore di app Windows più intelligente

Come accennato in apertura, il cambiamento più interessante introdotto in Zoris OS riguarda il sistema interno che intercetta i file di installazione Windows.

Quando l’utente prova ad avviare un file eseguibile Windows .EXE o un file d’installazione Microsoft in formato .MSI, Zorin OS analizza il nome e il contenuto del pacchetto. Invece di tentare un’esecuzione diretta tramite layer di compatibilità come Wine, propone un’alternativa nativa o un metodo di installazione più adatto.

Su Linux, l’apertura di un file dipende dalle associazioni MIME e dai desktop file: gli sviluppatori di Zorin OS hanno modificato tali associazioni per fare in modo che i file application/x-ms-dos-executable (.exe) e i file application/x-msi non siano passati direttamente a Wine (comunque presente e preinstallato), ma a un loro tool.

In sostanza hanno registrato un handler personalizzato che poi attiva l’analisi sul nome del file (es. SpotifySetup.exe ), attiva un confronto con un database interno di app note e in alcuni casi abilita la lettura di metadati basilari (header PE, stringhe).

Con Zorin OS 18.1, il sistema operativo amplia il suo database di rilevamento applicazioni di oltre il 40%, arrivando a supportare più di 240 software popolari.

Se l’app esiste anche su Linux, Zorin indirizza verso lo store Software, evitando installazioni manuali o configurazioni non ottimali. Se invece il software è esclusivo Windows, il sistema suggerisce un equivalente funzionale. L’esempio classico riguarda Outlook: al suo posto Zorin propone Evolution Mail.

Il ritorno della versione Lite con XFCE 4.20

Dopo una pausa che aveva fatto discutere, torna anche la variante più leggera della distribuzione. Zorin OS 18.1 Lite adotta XFCE 4.20, una versione aggiornata dell’ambiente desktop noto per il basso consumo di risorse. Molti utenti interessati a Zorin arrivano da macchine datate o con hardware limitato, spesso incapaci di gestire ambienti più pesanti come GNOME.

XFCE 4.20 introduce miglioramenti nella gestione delle finestre, una migliore integrazione con le librerie GTK più recenti e ottimizzazioni lato compositing. Il risultato è una maggiore fluidità su sistemi con pochi gigabyte di RAM e CPU meno recenti.

Il file manager, completamente rivisto, mostra un’interfaccia più compatta e leggibile, pensata per schermi piccoli o laptop economici.

Invece di mantenere due identità separate, Zorin OS prova a uniformare l’esperienza visiva anche sulla “declinazione” Lite: così la distribuzione resta coerente dal punto di vista grafico, pur cambiando completamente “sotto il cofano”.

La versione 18.1 introduce un aggiornamento grafico che punta su forme più arrotondate e su una palette di colori più morbida. Il tema di default adotta colori meno aggressivi, con una maggiore attenzione al contrasto tra elementi attivi e sfondo.

Autenticazione biometrica e miglior supporto hardware

Un’altra novità concreta riguarda il supporto ai lettori di impronte digitali. Zorin integra ora una gestione diretta tramite il modulo fprintd , accessibile da una nuova sezione Lettore impronte digitali nelle impostazioni. L’utente può registrare una o più impronte e usarle per autenticarsi nel sistema.

Dal punto di vista tecnico, l’integrazione si appoggia allo stack PAM – Pluggable Authentication Modules – già diffuso nelle distribuzioni Linux moderne. La novità sta nell’interfaccia semplificata e nella compatibilità estesa con dispositivi USB e integrati nei laptop. Non tutti i sensori funzionano senza problemi, soprattutto quelli più vecchi o con firmware proprietari; però il supporto copre ormai una buona parte dei modelli recenti.

Supporto a lungo termine e aggiornamenti

Zorin OS 18.1 mantiene un ciclo di supporto esteso fino a giugno 2029. La base resta quella di Ubuntu LTS, con aggiornamenti di sicurezza regolari e compatibilità con repository consolidati. L’aggiornamento da versioni precedenti segue un percorso diretto: chi utilizza già Zorin 18 riceve le novità tramite Software Updater; chi arriva da Zorin 17 può effettuare l’upgrade con una procedura guidata.

La versione più recente della distribuzione Linux mostra una maturità maggiore rispetto al passato: meno sperimentazione, più attenzione all’esperienza reale.

Certo, non tutto funziona alla perfezione, soprattutto quando si esce dai casi d’uso più comuni; però il lavoro fatto sul rilevamento delle app e sulla semplificazione dell’interfaccia contribuisce a ridurre in modo concreto la distanza tra Windows e Linux.

Per evitare cocenti delusioni, in un altro articolo ci siamo soffermati sui problemi reali e sugli errori comuni che si incontrano passando da Windows a Linux. L’importante, alla file, non è tanto far funzionare un file .EXE su Linux: è capire cosa cambia davvero quando si passa dall’uno all’altro sistema operativo.

Chi arriva da Windows tende a cercare equivalenze immediate: stesso programma, stessa logica, stesso comportamento. Ma Linux non lavora così. Il “pinguino” espone ciò che altri ambienti nascondono: dipendenze, gestione dei pacchetti, permessi e servizi diventano parte visibile dell’esperienza quotidiana. Ed è proprio qui che strumenti come quello introdotto in Zorin OS provano a intervenire, riducendo lo shock iniziale.