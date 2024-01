Un Mese di cloud storage a un prezzo mai visto prima

Il settore tech è sicuramente dinamico e, in questo contesto, la gestione efficiente dei dati è fondamentale. Sia per gli utenti privati che per professionisti e aziende che cercano una soluzione di cloud storage sicura, accessibile e conveniente, pCloud potrebbe essere la risposta. Questo servizio sta rivoluzionando l’archiviazione cloud con i suoi piani annuali, offrendo un ampio spazio a un costo mensile incredibilmente basso.

Perché scegliere pCloud?

pCloud ha due differenti piani, quello annuale e quello a vita. Per chi vuole togliersi subito il pensiero la soluzione a vita è la scelta giusta pagando in una sola volta. Ecco un riepilogo dei costi:

Premium 500GB a 199 €;

500GB a 199 €; Premium Plus 2TB a 399 €;

2TB a 399 €; Ultra 10 TB a 1190 €;

Ma anche le soluzioni annuali permettono di godere di un’archiviazione dati a lungo termine senza troppi vincoli, rappentando una scelta di investimento intelligente. Con opzioni come Premium 500 GB e Premium Plus 2 TB, pCloud offre spazio di archiviazione abbondante a un prezzo mensile ridotto, poco più di 4 € al mese per il primo e circa 8 € per il secondo. Questo approccio non solo è conveniente ma anche strategico per ottimizzare i flussi di lavoro e ridurre i costi operativi.

Per quanto riguarda la sicurezza dei dati, pCloud si difende molto bene. In quest’epoca gli attacchi ransomware sono all’ordine del giorno, e la sicurezza non è mai stata così importante. pCloud, con le sue radici nella legislazione svizzera sulla protezione dei dati, offre una sicurezza di livello superiore. La crittografia 256-bit AES e la protezione TLS/SSL assicurano che i dati siano al sicuro da occhi indiscreti, sia durante la trasmissione che in archiviazione.

Parlando di usabilità, questo servizio ha un’interfaccia intuitiva, che rende la gestione dei dati un’esperienza semplice anche per i meno esperti. Il team di pCloud ha anche creato guida “passo dopo passo” in cui viene spiegato come sfruttare al meglio le funzionalità multi-dispositivo di pCloud, permettedo all’utente di accedere ai file ovunque si trovi, in ufficio o in viaggio.

Con il prezzo mensile a partire da 4 euro, pCloud è davvero ideale per chi cerca un servizio di cloud storage sicuro, facile da usare e conveniente. Che tu sia un privato, un professionista o il titolare di un’azienda, pCloud offre piani flessibili e convenienti per soddisfare ogni esigenza di archiviazione. Non lasciarti sfuggire l’opportunità di trasformare il modo in cui gestisci i tuoi dati digitali. Visita ora il sito di pCloud per scoprire di più.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.