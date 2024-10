Eurosystem: con Cubbit il cloud storage migliora e i ricavi crescono del 580%

Nel panorama tecnologico odierno, le aziende che riescono a innovare nel settore del cloud storage possono godere di un notevole vantaggio competitivo. Una piattaforma innovativa come Cubbit, tutta italiana (l’azienda è stata fondata a Bologna nel 2016), permette di ridurre i costi per la memorizzazione dei dati sul cloud. Grazie alla sua architettura geodistribuita, sovrana, sicura e resiliente, può eliminare tutti quei costi occulti che sono abitualmente applicati dai fornitori cloud più tradizionali.

Eurosystem SpA, system integrator con oltre 40 anni di esperienza, ha scelto proprio Cubbit per affrontare le sfide legate alla protezione dei dati e alla conformità normativa. Grazie a questa collaborazione, Eurosystem ha registrato un aumento del 580% dei ricavi dai servizi di storage, puntando a gestire un petabyte di dati entro il 2025.

Cubbit come soluzione per il cloud sovrano

Eurosystem è un’azienda italiana specializzata in soluzioni ICT per le PMI, con un focus particolare sui clienti del Nord Italia. La crescita della domanda di soluzioni di archiviazione sicure ha spinto l’azienda a ricercare un sistema che garantisse non solo la sicurezza e la conformità con le vigenti normative (i.e. GDPR), ma anche flessibilità ed efficienza. Con un focus anche sui costi.

La scelta di Cubbit non è quindi casuale. La piattaforma Cubbit DS3 offre una soluzione unica che combina i vantaggi delle tecnologie di cloud storage tradizionale e memorizzazione dei dati on-premises, eliminando al contempo gli svantaggi di entrambe. A differenza delle soluzioni cloud centralizzate, Cubbit fornisce un’archiviazione geodistribuita con elevata resilienza dei dati, assicurando conformità normativa e scalabilità senza costi nascosti.

Piattaforma DS3 per proteggere i dati

Il cloud storage è diventato cruciale in un contesto caratterizzato da attacchi informatici sempre più sofisticati, come i ransomware, che traggono vantaggio sia da vulnerabilità lato server che lato client. Eurosystem, cercando una soluzione che proteggesse i dati dei propri clienti e fosse compatibile con Veeam, ha esplorato diverse opzioni.

Le soluzioni di storage on-premises ovviamente possono assicurare la sovranità del dato, ma comportano costi elevati e difficoltà di scalabilità. D’altro canto, le soluzioni di cloud storage basate su S3 non riescono a garantire una sicurezza adeguata a costi prevedibili.

Cubbit DS3 risolve le varie criticità fornendo un sistema di storage che unisce il meglio dei due mondi. Grazie alla sua architettura geodistribuita, Cubbit permette a Eurosystem (così come a tutti i suoi clienti) di proteggere i dati sia lato client (versioning, object lock, IAM policies), che lato server (crittografia, distribuzione geografica dei dati), garantendo una durabilità fino a 15 cifre 9 consecutive.

I vantaggi tecnologici del cloud sovrano geodistribuito

L’implementazione di Cubbit DS3 ha permesso a Eurosystem di ottenere numerosi vantaggi, tra cui:

Resilienza dei dati : La tecnologia geodistribuita di Cubbit assicura una resistenza alle minacce cyber senza precedenti.

: La tecnologia geodistribuita di Cubbit assicura una resistenza alle minacce cyber senza precedenti. Sovranità dei dati : Eurosystem può garantire la conformità alle normative GDPR, grazie alle funzionalità di geo-fencing e localizzazione dei dati.

: Eurosystem può garantire la conformità alle normative GDPR, grazie alle funzionalità di geo-fencing e localizzazione dei dati. Scalabilità automatizzata : La capacità di storage può essere aumentata in pochi minuti senza interventi manuali o costi aggiuntivi per hardware o personale IT.

: La capacità di storage può essere aumentata in pochi minuti senza interventi manuali o costi aggiuntivi per hardware o personale IT. Costi prevedibili: A differenza delle soluzioni tradizionali, Cubbit offre costi di storage fissi, eliminando le spese nascoste legate alla replica dei bucket, ai costi di egress o alle cancellazioni dei dati.

Nuove opportunità di ricavi e fidelizzazione dei clienti

L’adozione di Cubbit non solo ha migliorato l’efficienza operativa di Eurosystem, ma ha anche aperto la strada a nuove opportunità di business. Con un cloud storage conforme alle normative europee, Eurosystem è riuscita a conquistare nuovi mercati verticali strategici, fidelizzando la clientela con soluzioni su misura, performanti e sicure.

Come evidenziato da Nicola Bosello, Sales Director di Eurosystem, la flessibilità, la velocità di implementazione e l’assenza di costi nascosti di Cubbit hanno generato un feedback estremamente positivo dai clienti: “da un anno offriamo Cubbit ai nostri clienti, ricevendo un feedback positivo per le capacità di Cubbit di localizzazione del dato e di rimanere conforme alle normative, oltre che per la sua flessibilità, la velocità di implementazione, la facilità di scalabilità dello spazio di archiviazione in poche ore e il prezzo accessibile senza costi nascosti“.

La rapida ascesa di Cubbit nel settore delle soluzioni di cloud storage per professionisti e aziende

Cubbit si è rapidamente affermata come leader nel settore del cloud storage geodistribuito, con una tecnologia che combina sicurezza e sovranità dei dati senza compromessi. Adottata da oltre 400 aziende europee, tra cui Leonardo ed Exclusive Networks, la soluzione Cubbit rappresenta oggi un pilastro nell’infrastruttura di cloud storage per grandi aziende e service provider. Con una strategia orientata alla crescita e all’espansione internazionale, Cubbit è in prima linea nella trasformazione del panorama dello storage sicuro e resiliente.

“Le aziende di tutto il mondo sono alle prese con l’ardua sfida di gestire la crescita esplosiva dei dati non strutturati. Hanno bisogno di una soluzione che si adatti alle loro policy interne e strategie IT, mantenendo il pieno controllo sui dati. Le organizzazioni europee, in particolare, devono affrontare una serie di sfide: dalle minacce informatiche ai problemi di sovranità dei dati, fino ai costi imprevedibili“, ha osservato Alessandro Cillario, co-CEO e co-fondatore di Cubbit. “Eurosystem, con Cubbit come vero e proprio player abilitatore, può ora offrire ai propri clienti un livello di resilienza informatica, sovranità ed efficienza dei costi mai raggiunto prima“.

Credit immagine in apertura: iStock.com – da-kuk