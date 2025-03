Apri un e-commerce con 1€ al mese grazie a IONOS

Se hai un prodotto o un servizio che vuoi vendere, ti segnaliamo l’offerta dell’azienda di web hosting tedesca IONOS: il piano hosting e-commerce è disponibile a 1 euro al mese per sei mesi. Grazie al tool AI integrato nel piano, l’apertura di un e-commerce è ora per tutti, anche per coloro che non hanno alcuna conoscenza di programmazione.

Con il piano di IONOS in offerta è possibile generare un negozio online in pochi semplici passaggi, con incluse tutte le funzioni necessarie, ad esempio l’integrazione dei metodi di pagamenti. Allo stesso tempo, si avrà una gestione a 360 gradi del nuovo negozio, con una panoramica sempre chiara sulla disponibilità dei prodotti e l’andamento delle vendite.

Le caratteristiche chiave del piano e-commerce di IONOS

Il primo elemento da cerchiare in rosso è il generatore di siti web basato sull’intelligenza artificiale, grazie al quale chiunque può ottenere testi e immagini in linea con le proprie esigenze. Con l’aiuto dell’AI di IONOS, l’e-commerce online sarà online nel giro di pochi minuti, dando così modo di aggiungere nello stesso giorno i primi prodotti.

Oltre agli articoli fisici, è possibile vendere anche prodotti digitali e servizi. Di fatto, lo store online creato con IONOS dà l’opportunità di vendere tutto ciò che si desidera, da una collezione di abiti ai programmi di allenamento (le possibilità sono infinite).

Sul fronte della gestione dell’e-commerce, IONOS offre un’app ufficiale tramite cui si possono aggiungere nuovi prodotti e gestire sia gli ordini che i pagamenti. Tra le funzionalità più interessanti si annovera anche la creazione di campagne promozionali con sconti individuali su una selezione di articoli, in modo da incrementare le vendite in un determinato periodo.

Per quanto riguarda invece le funzioni di marketing, IONOS propone il monitoraggio della concorrenza ed il Social commerce. Quest’ultima opera permette di collegare il negozio online ai propri profili Facebook e Instagram, così da ampliare la visibilità dell’e-commerce.