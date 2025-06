Aruba: 60% di extra sconto su tutti i servizi hosting e domini

Aruba ha appena lanciato una promozione flash che consente di ottenere un extra sconto del 60% su tutti i servizi hosting e domini utilizzando il codice GIUGNO25. Grazie alla nuova iniziativa, i prezzi dei domini partono da soli 40 centesimi per un anno, mentre quelli dei piani hosting da 3,96 euro per i primi 12 mesi.

Tra le offerte più interessanti della promozione flash di Aruba vi è il servizio Hosting WordPress Gestito, disponibile da 5,96 euro per il primo anno invece di 14,90 euro. Per chi invece sta per lanciare un nuovo e-commerce, il piano Hosting WooCommerce Gestito è in promo a soli 31,96 euro per un anno anziché 79,90 euro.

Come riscattare l’extra sconto del 60% offerto da Aruba

Per riscattare l’extra sconto a carrello del 60% sui prezzi già scontati dei servizi hosting e domini di Aruba occorre collegarsi alla pagina dedicata all’offerta, raggiungibile seguendo il link qui sotto, selezionare il servizio desiderato e cliccare sul pulsante “Approfitta Subito”. Dopo aver completato la procedura guidata iniziale, scegliendo il nome del dominio e confermando il servizio hosting, non resta che inserire il codice promozionale GIUGNO25 nella pagina di check-out dell’offerta.

Ecco una panoramica dei prezzi scontati disponibili nell’ambito dell’ultima promo flash di Aruba:

Dominio con e-mail: 0,40 euro per un anno invece di 0,99 euro.

Hosting Easy Linux: 3,96 euro per un anno invece di 9,90 euro.

Hosting Easy Windows: 3,96 euro per un anno invece di 9,90 euro.

Hosting WordPress: 5,96 euro per un anno invece di 14,90 euro.

Hosting WordPress Gestito Smart: 5,96 euro per un anno invece di 14,90 euro.

SuperSite Easy: 7,16 euro per un anno invece di 17,90 euro.

SuperSite Professional: 7,96 euro per un anno invece di 19,90 euro.

Hosting WooCommerce Gestito: 31,96 euro per un anno invece di 79,90 euro.

Aruba Drive Easy: 10,00 euro per un anno invece di 25 euro.

Aruba Drive Advanced: 20,00 euro per un anno invece di 50 euro.

Aruba Drive Professional: 60 euro per un anno invece di 150 euro.

L’offerta speciale di Aruba Hosting sarà valida fino alle 23.59 del 25 giugno 2025.