Hosting per WordPress da 14,90€ per un anno con Aruba

Sul sito di Aruba sono in corso numerose offerte sulle soluzioni hosting per WordPress del noto provider italiano. Tra le più interessanti vi è quella sul piano Hosting WordPress Gestito, in promozione da 14,90 euro per un anno. La scelta in questione consente di avere WordPress pre-installato e un assistente basato sull’intelligenza artificiale per costruire un nuovo sito da zero in pochi minuti senza alcuna esperienza. Oltre a ciò, la soluzione hosting di Aruba include anche aggiornamenti e backup automatici, i protocolli HTTP/2 e HTTP/3, il certificato SSL DV, caselle e-mail illimitate e il plugin proprietario HiSpeed Cache per aumentare la velocità di caricamento delle pagine.

I vantaggi delle soluzioni hosting per WordPress di Aruba

L’hosting WordPress di Aruba offre una tecnologia all’avanguardia che garantisce velocità, efficienza e sicurezza. A proposito di velocità, occorre menzionare il sistema di cache dinamica HiSpeed Cache, per un sito WordPress 10 volte più veloce rispetto alla concorrenza. Con un sito più veloce migliora in automatico l’esperienza di navigazione degli utenti, nonché il posizionamento del sito sui motori di ricerca e il tasso di conversione di un negozio online.

Con Hosting WordPress Gestito gli utenti non devono preoccuparsi di nulla, se non realizzare i contenuti che popoleranno il nuovo sito sfruttando peraltro lo strumento avanzato di intelligenza artificiale incluso nel piano (AI Assistant). Infatti, la gestione sia degli aggiornamenti che della sicurezza di WordPress è in mano allo staff di Aruba, Tra le altre cose vi è incluso anche un ambiente di staging, vale a dire un ambiente protetto e accessibile in via esclusiva agli amministratori del sito, grazie al quale è possibile testare tutte le modifiche da apportare al sito prima di pubblicarle online, per uno sviluppo e manutenzione dello stesso più semplici e sicuri.

L’offerta in corso sul sito di Aruba, raggiungibile seguendo il link qui sotto, è valida per un periodo di tempo limitato.