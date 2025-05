Creare un sito web senza sapere nulla è possibile grazie a Hostinger

In molti credono che per creare un sito web da zero servano chissà quali conoscenze, ma la realtà dei fatti è molto diversa. Con uno strumento come il website builder di Hostinger, ad esempio, si può realizzare un nuovo sito anche senza sapere nulla di codice e programmazione.

Al momento il piano Website Builder Premium, grazie al quale si ottengono gli elementi essenziali per creare un sito web, è in offerta a 2,99 euro al mese con un ordine di 48 mesi. Una volta concluso il periodo promozionale, si rinnova a 5,99 euro al mese per quattro anni, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento.

Per creare un sito web bastano 3 passaggi

Dopo aver scelto la soluzione di Hostinger, sono sufficienti tre semplici passaggi per creare un nuovo un sito web. Il primo, che è anche quello più importante, richiede di mettere per iscritto l’idea che si ha per il proprio sito: come lo si vuole, l’obiettivo per cui nasce, ecc.

Idee che verranno recepite dall’intelligenza artificiale di Hostinger. Da qui alla realizzazione del sito trascorreranno pochi minuti, con il vantaggio di non dover fare nulla: penserà a tutto l’AI, non ci si dovrà quindi preoccupare di codici, programmazione, e quant’altro, elemento questo fondamentale soprattutto per chi ha scarse o nulle competenze tecniche.

Quanto poi modellato dall’AI può essere modificato a proprio piacimento nella seconda fase, quella della personalizzazione. Ciascun utente può infatti cambiare layout, colori e font, tutto questo con un clic o semplicemente sfruttando il comodo strumento drag & drop.

Si arriva, infine, al terzo e ultimo passaggio: la pubblicazione. Una volta che si è soddisfatti del risultato finale, è sufficiente scegliere il nome del dominio, incluso gratis nel piano, e procedere con la messa online del sito, anche stavolta con un semplice clic.

L’offerta di Hostinger, che consente di risparmiare il 75% sul website builder con AI, è disponibile per un periodo di tempo limitato.