Principiante senza sito web: fallo a 0€ facilmente con MyWebsite Now Starter di IONOS

Sei alle prime armi, non sai proprio come destreggiarti eppure hai un fortissimo desiderio di creare il tuo sito web personalizzato… senza spendere un soldo. No, non stai chiedendo l’impossibile, perché qualcuno ha pensato a te: IONOS ha lanciato il servizio MyWebsite Now Starter, che per 0€ al mese per un anno intero ti aiuta a creare il tuo sito web con dominio!

Uno strumento pensato proprio per chi, come te, non ha mai messo mani sulla costruzione di un sito web. Un modo facilissimo, intuitivo, e che include dominio e indirizzo e-mail personalizzato. Per tutto il primo anno non pagherai nulla: questo ti permette di lanciare la tua identità online nel migliore dei modi e di poter investire poi per il mantenimento futuro del tuo sito. Scopri come di seguito.

Crea il tuo sito web personale in pochi minuti con gli strumenti di intelligenza artificiale

Con MyWebsite Now Starter di IONOS, nell’offerta PLUS (quella ideale per progettare un sito web), hai 1 anno di utilizzo gratis (pagando nulla, 0€ al mese) per creare un sito web online. Se hai invece l’esigenza di creare un sito web con un negozio online all’interno, che comprende i metodi di pagamento e anche la vendita sui social, paghi solo 1€ al mese per 6 mesi.

Ma torniamo all’offerta di 1 anno gratuito: puoi creare il sito web in pochissimo tempo con il generatore di siti web IA, che ti permette anche di effettuare modifiche intuitive con le sue tante funzioni di editing. Dominio incluso per 1 anno e una casella e-mail da 12GB, un sito web fino a 200 pagine e persino generatore di testo IA e ottimizzazione sempre con intelligenza artificiale anche per immagini e palette di colori, nonché per la SEO. Un’offerta imperdibile, che va colta al volo sul sito di IONOS.