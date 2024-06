Come ridurre i costi per lo storage cloud in azienda

Il volume di dati che professionisti e aziende si trovano quotidianamente a gestire è in continua crescita. Dati freddi o caldi che siano, le informazioni da memorizzare crescono a dismisura e con esse lievitano anche i costi dello storage cloud. L’approccio cloud porta con sé innegabili vantaggi perché consente di approntare schemi di backup efficaci, salvando il dato anche al di fuori del perimetro aziendale, e ne semplifica l’accesso e la gestione a distanza. Spesso con eccellenti garanzie in termini di disponibilità.

Il cloud computing ha rivoluzionato il modo in cui le aziende gestiscono le loro risorse IT, offrendo scalabilità, flessibilità e costi operativi ridotti. I benefici rappresentano l’aspetto più evidente ma esistono costi nascosti che possono incidere significativamente sul budget complessivo, se non adeguatamente gestiti. Questi costi non sono sempre chiaramente comunicati dai fornitori di servizi cloud e possono prendere alla sprovvista le aziende, portando a spese non previste.

Cubbit, piattaforma di cloud storage nata a Bologna nel 2016 e rapidamente affermatasi come nuovo punto di riferimento nel settore, rivoluziona l’approccio tradizionale rimuovendo tutti i costi che altre soluzioni celano.

Cubbit azzera le spese di trasferimento, cancellazione e replica

Per i reparti IT di qualunque azienda, la prevedibilità dei costi storage cloud riveste un’importanza a dir poco cruciale. Cubbit si distingue nel panorama delle soluzioni di storage cloud, tra i vari aspetti, anche per la sua proposta tariffaria trasparente.

A differenza di molti fornitori che applicano costi aggiuntivi per il trasferimento, la cancellazione e la replica dei dati, Cubbit elimina queste spese, permettendo alle aziende di prevedere il proprio budget e il ritorno sull’investimento (ROI) con maggiore facilità.

I dati di tutti gli utenti della piattaforma Cubbit sono automaticamente crittografati, frammentati e replicati su più nodi separati, all’interno di un unico Paese, garantendo una protezione efficace contro ransomware, altri malware, errori umani e disastri informatici, senza alcun costo aggiuntivo.

Inoltre, mentre altri fornitori impongono penali di retention minima di 90 giorni, Cubbit permette l’eliminazione dei dati senza alcuna spesa, favorendo una maggiore flessibilità e libertà per le aziende.

Anche muovere i dati da un luogo all’altro costa (e non poco): Cubbit rimuove i costi di trasferimento dei dati, permettendo ai clienti di migrare facilmente verso qualsiasi altro storage. Senza alcuna restrizione.

Attivando la prova gratuita di Cubbit, è possibile verificare come questa piattaforma di cloud storage tutta italiana (ma ampiamente apprezzata in ambito europeo) sappia adattarsi alle esigenze di ogni azienda e di ciascun professionista. Emblematico l’esempio di un provider di soluzioni per MSP (Managed Service Provider) che proprio grazie a Cubbit ha ridotto i costi di archiviazione dati del 30%.

Dov’è il trucco? Perché non ci sono spese aggiuntive?

Innanzi tutto, non ci sono “trucchi” nel caso di Cubbit. L’assenza di costi aggiuntivi per lo storage cloud è frutto della struttura stessa della piattaforma, ben ingegnerizzata.

Cubbit, infatti, poggia il suo funzionamento su un’architettura geodistribuita: utilizzando una tecnologia peer-to-peer, i dati sono distribuiti in modo sicuro su una rete di nodi distribuita all’interno di un unico Paese. In questo modo le aziende possono soddisfare anche i requisiti di conformità più severi, con la certezza che le loro informazioni siano conservate entro i confini nazionali italiani. Con Cubbit è quindi possibile applicare il concetto di sovranità digitale mantenendo sempre pieno controllo sui dati.

Nel caso di Cubbit, quindi, non c’è alcun data center centrale: i dati sono suddivisi in N parti, criptati e distribuiti sui diversi nodi della rete. Quando l’utente carica un file sul cloud storage di Cubbit, è suddiviso in porzioni più piccole. Ogni parte è crittografata utilizzando chiavi uniche, garantendo che i dati siano protetti anche se un nodo venisse compromesso. Le parti crittografate sono poi distribuite su diversi nodi nella rete. Nessun nodo contiene informazioni sufficienti per ricostruire l’intero file, migliorando la sicurezza e la riservatezza dei dati.

Come spiegato nella pagina dedicata alla struttura della piattaforma Cubbit DS3, le N parti sono quindi replicate su K frammenti per massimizzare la ridondanza. Una iper-resilienza capace di assicurare che i dati siano sempre accessibili e protetti.

Cubbit come piattaforma S3-compatibile: i vantaggi in termini di costi

Uno degli innegabili punti di forza di Cubbit è che si tratta di una piattaforma S3-compatibile: offre un’interfaccia di archiviazione cloud che aderisce alle specifiche del protocollo S3 di Amazon Web Services (AWS). Ciò significa che Cubbit supporta le stesse API (Application Programming Interfaces) e gli stessi comandi che gli utenti utilizzano per interagire con AWS, rendendo possibile l’integrazione senza soluzione di continuità con applicazioni e strumenti esistenti che già lavorano con S3.

Proprio le caratteristiche di compatibilità e interoperabilità della piattaforma Cubbit rendono possibile integrarla con gli ecosistemi già in uso, senza richiedere modifiche significative al codice o ai flussi di lavoro esistenti. Guardate la lunga lista di integrazioni attivabili con Cubbit: la piattaforma consente di trasferire dati da e verso tali soluzioni senza alcun costo.

Cubbit offre ad esempio anche il supporto per i sistemi NAS, permettendo di effettuare backup senza licenza interfacciandosi con i dispositivi QNAP e Synology. La transizione verso il cloud o l’utilizzo in forma ibrida diventano in questo modo semplice e diretto.

In un altro articolo abbiamo visto, ad esempio, come creare un backup immutabile con Cubbit: avvantaggiandosi della piattaforma cloud e delle sue caratteristiche peculiari, si può fare in modo che niente e nessuno possa modificare o eliminare quanto archiviato in forma geodistribuita.

Ottimizzazione del budget: tutti i costi che Cubbit elimina

Cubbit trasforma i costi operativi in costi fissi, ottimizzando il budget aziendale e rendendo anche più semplice l’accesso alla disponibilità di fondi pubblici. E ciò grazie a una stima dei costi precisa. Così, Cubbit diviene la scelta ideale per ogni azienda che cerca di migliorare la gestione finanziaria e di ridurre le spese IT.

Come spiegato nell’introduzione, troppo spesso i costi delle soluzioni di storage cloud non sono chiaramente comunicati dai fornitori. Possono sorprendere le aziende, portando a spese non previste. Tra i principali costi nascosti di alcune famose piattaforme di cloud storage troviamo i seguenti:

Trasferimento dei dati

Egress Data Transfer: Il trasferimento di dati dal cloud verso l’esterno (ad esempio on-premises o verso altri provider cloud) può comportare costi significativi. Molti fornitori addebitano tariffe elevate per l’ uscita dei dati , soprattutto per grandi volumi di informazioni.

dal cloud verso l’esterno (ad esempio on-premises o verso altri provider cloud) può comportare costi significativi. Molti fornitori addebitano tariffe elevate per l’ , soprattutto per grandi volumi di informazioni. Inter-Region Data Transfer: Trasferire dati tra diverse regioni geografiche all’interno dello stesso provider cloud può anch’esso generare costi aggiuntivi, spesso non considerati in fase di pianificazione.

Cancellazione e chiusura del contratto

Early Termination Fees: Alcuni servizi cloud richiedono contratti a lungo termine e possono applicare penali per la cancellazione anticipata. Questo può essere un problema quando le esigenze dell’azienda cambiano o si decide di passare a un altro provider.

e possono applicare penali per la cancellazione anticipata. Questo può essere un problema quando le esigenze dell’azienda cambiano o si decide di passare a un altro provider. De-provisioning Costs: La rimozione di risorse cloud può comportare costi nascosti, come la necessità di mantenere backup o dati per periodi di tempo specifici, anche dopo la disattivazione dei servizi principali.

Ridondanza e backup

Storage Redundancy: L’implementazione di soluzioni di ridondanza per garantire alta disponibilità e resilienza (ad esempio, tramite repliche di dati in più regioni) può aumentare significativamente i costi di archiviazione.

per garantire alta disponibilità e resilienza (ad esempio, tramite repliche di dati in più regioni) può aumentare significativamente i costi di archiviazione. Backup and Archival: Anche i servizi di backup e archiviazione a lungo termine, seppur necessari per la sicurezza dei dati, possono generare spese considerevoli, che spesso non emergono nelle stime iniziali.

Monitoraggio e gestione

Monitoring Tools: L’uso di strumenti di monitoraggio e gestione per controllare l’ utilizzo delle risorse e ottimizzare le performance, può comportare costi aggiuntivi. Questi strumenti sono essenziali per prevenire sprechi ma possono incrementare le spese operative.

e gestione per controllare l’ e ottimizzare le performance, può comportare costi aggiuntivi. Questi strumenti sono essenziali per prevenire sprechi ma possono incrementare le spese operative. Management Overhead: La gestione quotidiana delle risorse cloud richiede personale specializzato, il che può comportare costi di manodopera aggiuntivi, spesso non calcolati nelle previsioni iniziali.

Conformità e sicurezza

Compliance Fees: Adeguarsi a normative e standard di sicurezza può richiedere configurazioni e audit specifici, con costi associati non trascurabili.

Security Services: Implementare soluzioni di sicurezza avanzate, come firewall, VPN e crittografia, è fondamentale per proteggere i dati, ma può aumentare il costo totale del servizio cloud.

Tutti questi costi nascosti possono, con il tempo, accumularsi e influenzare significativamente il bilancio aziendale. Cubbit spazza via tutti i costi citati in precedenza, rendendo possibile una pianificazione accurata e una gestione proattiva delle risorse cloud.

Il consiglio è quello di attivare una prova gratuita di Cubbit senza impegno di acquisto (non è neppure necessario digitare gli estremi della carta di credito). Basta cliccare sul pulsante Prova ora per godere di 1 Terabyte di storage cloud e toccare con mano i vantaggi della soluzione Cubbit per sfruttare il cloud computing senza incorrere in sorprese finanziarie.

L’immagine in apertura è tratta dal blog di Cubbit.