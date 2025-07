QNAP myQNAPcloud One: piattaforma unificata per backup NAS e object storage compatibile S3

QNAP, punto di riferimento nell’innovazione nel settore NAS e delle soluzioni di storage intelligente, ha annunciato il lancio di myQNAPcloud One, una piattaforma di archiviazione cloud pensata per affrontare in modo flessibile e scalabile le nuove sfide dell’archiviazione e della protezione dei dati aziendali. Frutto dell’integrazione tra l’evoluta myQNAPcloud Storage e il nuovo myQNAPcloud Object, questa soluzione all-in-one ridefinisce il concetto di cloud storage per i sistemi NAS, unendo backup avanzati e storage a oggetti compatibile con AWS S3 all’interno di un unico piano di abbonamento, senza costi nascosti o complessità nella gestione.

Archiviazione cloud senza compromessi: la convergenza di due mondi

La caratteristica distintiva di myQNAPcloud One, al momento in versione Beta, è la gestione unificata dello spazio cloud sottoscritto, che può essere suddiviso dinamicamente tra backup tradizionali e oggetti S3 in base all’effettivo utilizzo. Le organizzazioni non devono più gestire due piani separati: con un unico abbonamento possono scalare, proteggere e conservare i propri dati con una flessibilità senza precedenti.

“myQNAPcloud One risponde alle moderne esigenze aziendali offrendo una soluzione di cloud storage unificata che combina l’affidabilità dei backup dei dati con la scalabilità dello storage a oggetti compatibile con S3”, ha dichiarato Andy Fung, Product Manager di QNAP. “Integrando questi due servizi (myQNAPcloud Storage e myQNAPcloud Object, n.d.r.) in un unico piano di abbonamento, gli utenti possono gestire in modo flessibile le loro esigenze di archiviazione, beneficiando al contempo di prezzi trasparenti e di funzioni avanzate di protezione dei dati”.

myQNAPcloud Object: storage a oggetti per flussi di lavoro moderni

Il cuore dell’innovazione è il già citato myQNAPcloud Object, una soluzione cloud-native compatibile con S3, concepita per supportare workload data-intensive come data lake, archiviazione a lungo termine, backup incrementali e disaster recovery.

Le sue funzionalità includono:

Versioning dei bucket: conserva copie precedenti degli oggetti per un ripristino rapido e preciso.

dei bucket: conserva copie precedenti degli oggetti per un ripristino rapido e preciso. Object Lock ( immutabilità ): impedisce modifiche o cancellazioni non autorizzate per garantire la compliance a normative come HIPAA, GDPR e ISO 27001.

): impedisce modifiche o cancellazioni non autorizzate per garantire la compliance a normative come HIPAA, GDPR e ISO 27001. Audit e log di accesso: monitoraggio dettagliato per la sicurezza e la conformità.

La compatibilità con le API di Amazon S3 assicura una migrazione trasparente da ambienti AWS esistenti, aprendo le porte a scenari ibridi e multicloud.

Funzionalità avanzate per il backup basato su NAS QNAP

myQNAPcloud One potenzia le capacità dei NAS QNAP introducendo nuove funzionalità pensate per semplificare il backup remoto e la gestione del ciclo di vita dei dati:

Monitoraggio delle attività fino a 180 giorni.

Condivisione dei file con link a scadenza e autorizzazioni personalizzate.

Supporto per fino a 100 versioni di ogni file.

In scenari di backup critico, come nel settore finanziario, sanitario o nella Pubblica Amministrazione, queste caratteristiche garantiscono integrità, tracciabilità e massima protezione dei dati.

Con myQNAPcloud One, gli utenti possono scegliere piani di archiviazione flessibili a partire da 1 TB. Non sono previsti costi aggiuntivi per la trasmissione dei dati o le richieste API, offrendo un modello di pricing prevedibile e semplice per le aziende.

Sicurezza by design e conformità globale

QNAP ha progettato myQNAPcloud One per rispettare i più severi standard internazionali di sicurezza e protezione dei dati. La piattaforma integra la crittografia end-to-end, il controllo granulare degli accessi, la replica geografica e la conformità normativa.

Con 13 data center distribuiti strategicamente nel mondo, il servizio offre bassa latenza e alta disponibilità, rendendolo adatto a imprese con sedi distribuite o workforce internazionale.

Un modello di abbonamento semplice, trasparente e senza costi nascosti

myQNAPcloud One adotta un modello commerciale che elimina le tradizionali barriere economiche dell’object storage:

Nessun costo per l’egress dei dati (trasferimento delle informazioni verso un altro fornitore).

Nessuna tariffa aggiuntiva per le richieste API.

Piani flessibili a partire da 8,39 dollari/mese per 1 TB.

Questo approccio trasparente permette alle aziende di pianificare i costi e scalare solo quando necessario, senza sorprese in fattura.

Un passo strategico verso il cloud ibrido

Con myQNAPcloud One, QNAP continua il suo percorso di evoluzione da produttore di NAS a fornitore di soluzioni cloud ibride, offrendo una piattaforma che si adatta perfettamente ai nuovi paradigmi dell’IT distribuito, della sovranità del dato e della cybersecurity.

L’integrazione tra backup NAS e object storage non solo riduce la complessità operativa, ma abilita nuove strategie di data lifecycle management, favorendo la conservazione a lungo termine, la deduplicazione e la protezione da ransomware.

In definitiva, quindi, myQNAPcloud One non è solo un nuovo servizio cloud, ma un’evoluzione concettuale che ridefinisce come le aziende possono affrontare l’archiviazione nel 2025: è una piattaforma flessibile, sicura, scalabile e realmente unificata.