Amazon ripensa S3 con Files: cosa cambia davvero per lo storage

AWS S3 Files introduce l'accesso nativo ai bucket S3 sul cloud. Il nuovo sistema riduce le copie, migliora le prestazioni e ridefinisce il rapporto tra object storage e file system.
Michele Nasi
Pubblicato il 8 apr 2026
Amazon ripensa S3 con Files: cosa cambia davvero per lo storage

Chi lavora quotidianamente con grandi moli di dati ha imparato a convivere con un compromesso difficile: da un lato lo storage a oggetti, economico e scalabile; dall’altro i file system tradizionali, indispensabili per molte applicazioni. Amazon S3, introdotto nel 2006, ha imposto il modello object storage come standard de facto per l’archiviazione cloud, arrivando a gestire una percentuale significativa dei dati globali. Il problema non è mai stato lo storage in sé, ma il modo in cui i dati sono utilizzati: strumenti scientifici, machine learning, software legacy e ambienti Unix/Linux continuano a richiedere accesso file-based. Qui nasce la frizione che S3 Files tenta di risolvere.

Con la novità di S3 Files, Amazon (AWS) offre un cambio di prospettiva: i dati diventano direttamente accessibili secondo il modello più adatto all’applicazione.

Come funziona Amazon S3: oggetti, API e limiti operativi

Amazon S3 si basa su un modello molto preciso: ogni elemento è un oggetto identificato da una chiave univoca all’interno di un bucket. Non esistono directory reali, ma prefissi logici. L’accesso avviene tramite API HTTP come PUT, GET e DELETE; non esiste un concetto nativo di apertura file o modifica incrementale.

Tale impostazione garantisce vantaggi enormi: durabilità estremamente elevata (fino al 99,999999999%, cioè undici “nove” di affidabilità dei dati), possibilità di espandere le risorse quasi senza limiti e costi relativamente bassi.

Tuttavia il modello introduce vincoli concreti: modificare anche un singolo byte implica riscrivere l’intero oggetto; operazioni comuni sui file come append, lock o rename non esistono. Anche la latenza non è pensata per accessi interattivi ma per operazioni batch o streaming.

Per superare questi limiti arrivate nel tempo soluzioni intermedie come FUSE (un sistema che consente di creare file system personalizzati senza modificare il kernel del sistema operativo) o vari strumenti di sincronizzazione dei dati. Tuttavia, il risultato rimane poco efficiente: i file sono copiati localmente, si creano duplicazioni inutili e la coerenza dei dati, cioè l’allineamento tra le diverse versioni degli stessi file, deve essere gestita manualmente.

S3 Files: cosa cambia davvero rispetto al modello tradizionale

Con S3 Files, AWS introduce uno schema diverso: i bucket S3 possono essere esposti come file system compatibili con NFS v4.1, accessibili direttamente da sistemi Linux e applicazioni POSIX. Il punto chiave è che non si tratta di un mount simulato lato client, ma di un’integrazione gestita dal servizio stesso.

Alla base c’è Amazon EFS, che funge da interfaccia per i file. Quando un bucket viene associato a S3 Files, il sistema crea una vista file-based coerente: directory, file, permessi e operazioni standard diventano disponibili senza modificare il codice applicativo.

La differenza rispetto a S3 puro è netta: con S3 si lavora con API e oggetti; con S3 Files si lavora con file reali, apribili, modificabili e leggibili in modo incrementale. Il dato sottostante resta lo stesso, ma cambia radicalmente il modo con cui è manipolato.

Due rappresentazioni dello stesso dato: oggetto e file

S3 Files introduce un concetto fondamentale: la doppia rappresentazione. Ogni dato esiste contemporaneamente come oggetto S3 e come file a livello di file system. Le due viste sono sincronizzate attraverso un meccanismo interno che gestisce metadati, contenuto e aggiornamenti.

Quando si accede a una directory, il sistema costruisce la struttura a partire dagli oggetti esistenti. I file piccoli sono “materializzati” subito; quelli grandi restano in S3 e caricati solo quando necessario: così si riducono i tempi di accesso e il consumo di risorse.

La scrittura segue una logica differente rispetto a un file system classico: le modifiche sono accumulate in locale e poi sincronizzate verso S3. Qui entra in gioco il modello stage and commit, che consente di aggregare le operazioni e ridurre il numero di richieste API.

Prestazioni: perché S3 Files può essere molto più veloce

Uno dei limiti più evidenti di S3 è la latenza: ogni operazione implica una chiamata HTTP verso il servizio: S3 Files aggira il problema introducendo un livello di caching su EFS, che porta le latenze nell’ordine dei millisecondi per i dati attivi.

Per carichi di lavoro sequenziali, entra in gioco il read bypass: il sistema legge direttamente da S3 con richieste parallele, evitando il passaggio attraverso il file system. Si può in questo modo contare su throughput molto elevati, fino a diversi gigabyte al secondo per singolo client.

Il comportamento è adattivo: dati frequentemente utilizzati restano nel layer veloce; quelli meno richiesti tornano automaticamente in S3. Non serve gestione manuale, ma il meccanismo resta visibile e controllabile.

Perché cambia il modo di lavorare con i dati

L’impatto più rilevante riguarda il flusso operativo. Prima di S3 Files, lavorare su dati in S3 significava copiarli localmente, elaborarli e poi riscriverli: adesso molte applicazioni possono operare direttamente sui dati remoti, senza passaggi intermedi.

Strumenti di analisi, ambienti di sviluppo, sistemi di training AI e agenti automatizzati possono accedere ai dataset come se fossero locali, riducendo il tempo di preparazione ed eliminando duplicazioni spesso costose.

La differenza tra S3 e S3 Files, in sintesi, non è solo tecnica ma anche operativa: il primo è uno storage accessibile via API, il secondo è uno storage utilizzabile come file system. Il dato resta lo stesso, ma cambia completamente il modo in cui è raggiunto, modificato e integrato nelle applicazioni.

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