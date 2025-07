Cubbit e WIIT aiutano a proteggere 1 Petabyte di dati De Agostini con il cloud geo-distribuito europeo

Per una grande impresa, gestire volumi di dati imponenti non è spesso soltanto una necessità tecnica, ma una vera sfida per proteggere il proprio patrimonio digitale. Migrare oltre 1 Petabyte di dati (equivalenti a 1.000.000 gigabyte) significa affrontare problematiche complesse legate a sicurezza, accessibilità, costi di gestione e conformità normativa, specialmente in un contesto europeo che pone al centro la sovranità dei dati e la resilienza delle infrastrutture.

Proprio questa sfida ha portato De Agostini Editore, con i suoi canali televisivi DeAKids e DeAJunior, e KidsMe, a scegliere European Cloud Vault, la soluzione di cloud object storage di WIIT abilitata dalla tecnologia geo-distribuita di Cubbit. Il risultato è un’infrastruttura innovativa, 100% europea, capace di combinare performance hyperscaler, semplicità di gestione e piena sicurezza.

La soluzione adottata con European Cloud Vault non è un semplice spazio di archiviazione: è una piattaforma costruita appunto con tecnologia geo-distribuita, che consente di distribuire i dati in modo resiliente su più nodi europei, riducendo i rischi di perdita e migliorando la continuità operativa.

Cubbit DS3 Composer: il cuore tecnologico del cloud geo-distribuito

Al centro della soluzione scelta da De Agostini Editore e KidsMe vi è la tecnologia Cubbit DS3 Composer. L’architettura riduce drasticamente la dipendenza dai grandi cloud provider esterni, rispondendo così alle crescenti normative europee in materia di protezione dei dati e sovranità digitale, come il GDPR e le direttive legate alla cybersecurity. Inoltre, l’approccio geo-distribuito incrementa la resilienza contro attacchi informatici e guasti hardware, grazie a una ridondanza intelligente e a sistemi di cifratura avanzati.

WIIT: infrastruttura e competenza al servizio dell’innovazione europea

WIIT, player di riferimento nel cloud computing europeo, mette a disposizione una rete di data center proprietari in sette regioni chiave (tra cui Germania, Svizzera e Italia), con elevati standard di sicurezza e affidabilità certificati. Grazie a queste caratteristiche, WIIT offre una piattaforma ideale per applicazioni critiche che richiedono continuità operativa e business continuity, come quelle dei canali televisivi e media digitali.

La partnership con Cubbit consente a WIIT di arricchire la propria offerta con una tecnologia cloud all’avanguardia, in grado di soddisfare le più severe policy aziendali e normative di compliance, semplificando al contempo la gestione e ottimizzando i costi.

Impatto e prospettive

L’adozione di European Cloud Vault rappresenta un esempio virtuoso di come le aziende europee possano affermarsi nel mercato digitale globale attraverso soluzioni tecnologiche avanzate, allineate alle strategie di sovranità digitale europea. Per De Agostini Editore, questa scelta significa poter continuare a innovare nei contenuti per i più giovani, garantendo al contempo la sicurezza e l’integrità dei propri dati.

La tecnologia avanzati di Cubbit, adottata da oltre 400 aziende e partner europei, con collaborazioni di primo piano con leader tecnologici come HPE, Acronis e Accenture, conferma la sua posizione di leader nel settore, mentre WIIT rafforza il suo ruolo di hub strategico per servizi cloud di alta qualità in Europa.