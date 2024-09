Cubbit e WIIT insieme per il cloud geo-distribuito e la sovranità del dato in Europa

L’italiana Cubbit mette a segno un’altra importante partnership per portare il cloud geo-distribuito a una platea di clienti sempre più estesa. Uno dei principali player europei nel mercato dei servizi di Cloud Computing per le imprese, focalizzato sull’erogazione di servizi continuativi di Hybrid e Hosted Private Cloud per le applicazioni critiche, WIIT, ha scelto Cubbit DS3 Composer per creare, gestire, offrire e scalare un innovativo servizio di cloud storage geo-distribuito, iper-resiliente, sovrano, economicamente conveniente e compatibile con lo standard S3.

In questa frase è raccolto “il succo” del lavoro che è cominciato a Bologna nel 2016, quando la startup Cubbit fu fondata, e che oggi può vantare clienti enterprise di fama mondiale.

Cubbit archivia i dati in diverse posizioni geografiche, all’interno però di una specifica regione (in modo da soddisfare tutti i requisiti di conformità). Questa distribuzione migliora l’affidabilità e la disponibilità dei dati, poiché anche se un’area geografica ha problemi, i dati rimangono accessibili da altre località. Il servizio, inoltre, è progettato per resistere a guasti e scongiurare perdite di dati. L’iper-resilienza si basa su ridondanza, replica automatica e recupero rapido in caso di problemi.

Un servizio di cloud storage che tutela la sovranità dei dati garantisce che le informazioni siano gestite secondo le leggi e le normative locali, proteggendo la privacy degli utenti e riducendo il rischio di accesso non autorizzato da parte di entità esterne. Abbiamo visto in un altro articolo l’importanza della sovranità digitale e del controllo sui propri dati.

La Business Alliance Partnership tra WIIT e Cubbit per portare il cloud geo-distribuito a MSP e rivenditori

WIIT è un cloud provider affermato, sul mercato da quasi 30 anni, che vanta una consolidata esperienza nelle soluzioni object storage. Il vantaggio di Cubbit è che la piattaforma si integra istantaneamente con applicazioni e strumenti che utilizzano le API S3 (Simple Storage Service) di Amazon.

La compatibilità S3 è un vantaggio significativo, poiché consente agli utenti di migrare facilmente i propri dati e le applicazioni da altre soluzioni di archiviazione cloud senza dover apportare modifiche significative al codice o ai processi esistenti.

Attraverso la partnership appena siglata, WIIT implementerà la tecnologia Cubbit nelle sue 7 Secure Cloud Region in Germania, Svizzera e Italia, consentendo ai propri clienti di beneficiare di soluzioni cloud iper-resilienti e conformi con le specifiche di sovranità e compliance per la protezione dei dati.

Grazie all’architettura allestita da Cubbit, WIIT implementerà in un primo tempo una localizzazione geo-delimitata dei dati in Germania, consentendo ai clienti di agire in conformità con le specifiche necessità di sovranità dei dati del Paese e con le altre normative vigenti. Successivamente, la stessa operazione sarà replicata in Svizzera e in Italia.

Cloud storage S3 allestibile in pochi minuti con Cubbit DS3 Composer

Le Business Alliance Partnership consentono ai partner Cubbit di implementare DS3 Composer nelle proprie infrastrutture. In questo modo, i partner possono poi offrire a rivenditori e clienti finali una soluzione di cloud storage geo-distribuito in uno o più Paesi specifici.

WIIT, ad esempio, sarà in grado di fornire in pochi minuti un cloud storage S3 completamente personalizzabile, con localizzazione dei dati geo-delimitata, totalmente ospitato e gestito dall’azienda stessa utilizzando i suoi asset strategici. La soluzione Cubbit arricchisce lo stack tecnologico già fornito da WIIT, diventando parte della proposta Premium Cloud.

Alessandro Cozzi, CEO di WIIT, spiega che facendo perno sulla collaborazione con Cubbit, diventa possibile attivare un servizio altamente innovativo con una sicurezza e una resilienza senza pari, in grado di geo-distribuire l’archiviazione dei dati in base alle esigenze del cliente. “Insieme, stiamo portando sul mercato le soluzioni cloud best in class, combinando efficienza, innovazione e intelligenza nella gestione dei dati. Abbiamo deciso di partire dalla Germania per il suo ruolo essenziale nella nostra strategia Cloud4Europe, con una forte attenzione alla sovranità digitale“.

Alessandro Cillario, Co-CEO e Co-fondatore di Cubbit, ha dichiarato: “l’ingresso di WIIT tra i nostri Business Alliance Partner è un passo significativo nel nostro impegno per aumentare l’adozione delle soluzioni Cubbit in Europa. Da oggi, i clienti con sede in Germania saranno in grado di geo-distribuire i loro dati in modo sicuro e secondo i requisiti di sovranità locale. Questa collaborazione rappresenta una notevole opportunità di crescita e innovazione per entrambe le aziende. Nei prossimi mesi annunceremo nuovi membri della Cubbit Business Alliance Partnership in Europa: questo è un elemento decisivo nella strategia di crescita dell’azienda“.