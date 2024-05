Cubbit DS3: CloudReso registra un risparmio del 30% sui costi di archiviazione dati

I Managed Service Provider (MSP) sono realtà specializzate nella gestione e nella fornitura di servizi IT a clienti esterni, come imprese e pubbliche amministrazioni. Questi servizi possono includere la gestione della rete, la sicurezza informatica, il supporto tecnico, il monitoraggio dei sistemi, la gestione dei dati e molto altro ancora. I MSP offrono soluzioni e servizi personalizzati per soddisfare le esigenze specifiche dei clienti, consentendo loro di concentrarsi sulle attività principali. Sono i MSP a occuparsi delle esigenze IT di ciascun cliente. Con Cubbit DS3, la gestione dell’infrastruttura è completamente spazzata via.

Abbiamo spesso raccontato, nelle pagine de IlSoftware.it, come Cubbit stia da tempo rivestendo il ruolo di fucina dell’innovazione, a livello nazionale e in ambito europeo. L’azienda, tutta italiana (è nata a Bologna nel 2016), sta riscuotendo grande successo per via della sua piattaforma di storage cloud geodistribuita.

A differenza di quanto fanno i fornitori di cloud centralizzati, Cubbit DS3 poggia il suo funzionamento su una rete peer-to-peer (P2P) in cui ogni nodo è collegato a molti altri, con un hub centrale che ottimizza il network e lo rende sempre più veloce ed efficiente. Cubbit punta forte sul concetto di sovranità del dato: questo significa che gli utenti non perdono mai il controllo sulle informazioni e sanno sempre dove i loro dati sono archiviati, chi può accedervi e come possono essere utilizzati.

Per il legislatore europeo, la sovranità digitale è un concetto fondamentale che mira a proteggere la privacy e la sicurezza dei dati dei cittadini, garantendo che siano soggetti a standard rigorosi e che siano trattati in modo sicuro e conforme alle leggi vigenti, come il GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

La partnership tra Cubbit e CloudReso: riduzione dei costi per lo storage e sicurezza dei dati migliorata

Cubbit ha avviato nei mesi scorsi un programma speciale destinato a MSP, system integrator e reseller, che possono così avvantaggiarsi dei benefici derivanti dall’uso di una piattaforma altamente interoperabile per lo storage dei dati che fornisce garanzie concrete dal punto di vista della protezione delle informazioni, in conformità con le dispositivi normative vigenti.

CloudReso, un distributore di soluzioni di sicurezza per MSP con sede in Francia, ha potuto ridurre i costi di archiviazione cloud del 30% grazie alla piattaforma Cubbit DS3. Una soluzione come DS3, infatti, è un fully-managed cloud object storage.

Questo significa che il servizio di archiviazione cloud Cubbit DS3 è completamente gestito dall’azienda stessa. È Cubbit che si occupa di tutte le attività di gestione e manutenzione del servizio, compresa la configurazione iniziale, la sicurezza dei dati, il monitoraggio delle prestazioni, gli aggiornamenti del software e altro ancora. Grazie all’approccio P2P, la struttura del servizio di storage cloud è altamente resiliente: in caso di guasti su uno o più nodi, i dati restano sempre raggiungibili e disponibili.

Il cloud object storage, inoltre, organizza i dati in unità discrete chiamate “oggetti”. Ogni oggetto contiene i dati stessi, insieme a un identificatore unico e metadati descrittivi. Un approccio diverso dal tradizionale modello di archiviazione basato su file system, in cui i dati sono organizzati in una struttura gerarchica di cartelle e file.

I vantaggi per gli MSP

Come dimostra l’esperienza CloudReso con la piattaforma Cubbit DS3, ogni MSP può ora offrire ai suoi clienti una soluzione di archiviazione cloud con specifiche di sovranità del dato senza pari, resilienza geografica e protezione ransomware doppia (lato server e lato client).

Attraverso l’implementazione di DS3, CloudReso ha evitato di incorrere nei costi nascosti tradizionalmente legati all’utilizzo di S3, inclusi i costi di uscita, cancellazione e replicazione dei bucket.

Acronimo di Simple Storage Service, S3 è un servizio di archiviazione cloud fornito da AWS. Cubbit ha allestito una piattaforma che è completamente compatibile (anche a livello di API) e interoperabile, permettendo un’agile migrazione verso la sua soluzione DS3.

Operando in tutti i paesi di lingua francese, CloudReso gestisce oltre 790 TB di dati ed effettua il backup di 1.590 endpoint. L’azienda transalpina copre una vasta gamma di mercati verticali, incluso il settore pubblico, assicurando conoscenza tecnica estesa e supporto sulle soluzioni basate su S3.

CloudReso ha considerato e valutato vari servizi cloud pubblici nel corso degli anni, incluse le soluzioni di archiviazione cloud S3 centralizzate. Queste opzioni comportavano costi elevati, moltiplicati per il numero di siti necessari per la replica dei bucket.

Passando a Cubbit DS3, i costi di archiviazione sono fissi e includono tutte le principali API di S3, insieme alla capacità di geodistribuzione, consentendo a CloudReso di risparmiare il 30% sui costi di archiviazione pur fornendo una soluzione di archiviazione cloud che ha una durabilità record: fino al 99,9999999999999% (15 cifre “9” di fila). Il costo fisso di Cubbit ha anche permesso a CloudReso di ottenere margini più elevati.

Una garanzia a 360 gradi contro i ransomware

Minacce informatiche come i ransomware sono in continua evoluzione: mirano sia ai sistemi server che ai client. Avvalendosi della tecnologia Cubbit, CloudReso protegge adesso con efficacia i suoi dati e quelli dei clienti sia lato client (Object Lock, versioning, IAM policy) che lato server (geodistribuzione e crittografia).

Gli utenti di DS3 possono dormire sonni tranquilli perché la piattaforma di Cubbit combatte i ransomware in modo efficace, usando le seguenti “armi”:

Crittografia . Innanzitutto, i dati sono crittografati con l’algoritmo AES-256, prima di essere frammentati e distribuiti geograficamente. I pacchetti di dati diventano in questo modo illeggibili, anche se intercettati da malintenzionati.

. Innanzitutto, i dati sono crittografati con l’algoritmo AES-256, prima di essere frammentati e distribuiti geograficamente. I pacchetti di dati diventano in questo modo illeggibili, anche se intercettati da malintenzionati. Frammentazione e ridondanza . I dati crittografati sono suddivisi in N pezzi, ognuno dei quali è indistinguibile dagli altri. Questi N pezzi sono replicati in K frammenti utilizzando codici a correzione degli errori Reed-Solomon. Ciò garantisce che anche se alcuni frammenti dovessero essere persi o risultassero danneggiati, i dati originali possono essere sempre ricostruiti.

. I dati crittografati sono suddivisi in N pezzi, ognuno dei quali è indistinguibile dagli altri. Questi N pezzi sono replicati in K frammenti utilizzando codici a correzione degli errori Reed-Solomon. Ciò garantisce che anche se alcuni frammenti dovessero essere persi o risultassero danneggiati, i dati originali possono essere sempre ricostruiti. Object Locking e versioning . Con il sistema di Object Locking, è possibile scegliere quali dati rendere immutabili per un periodo di tempo specificato. Durante questo lasso di tempo niente e nessuno può modificare o cancellare le informazioni, compresi ransomware ed errori umani. Con il versioning, è possibile accedere in qualsiasi momento alla cronologia completa dei backup e accelerare il ripristino dei dati.

e . Con il sistema di Object Locking, è possibile scegliere quali dati rendere immutabili per un periodo di tempo specificato. Durante questo lasso di tempo niente e nessuno può modificare o cancellare le informazioni, compresi ransomware ed errori umani. Con il versioning, è possibile accedere in qualsiasi momento alla cronologia completa dei backup e accelerare il ripristino dei dati. IAM policy. Si tratta di un set di regole per controllare le autorizzazioni di accesso ai dati e impedire modifiche non autorizzate. Una misura addizionale che rende ancora più difficile per i ransomware crittografare o cancellare i backup.

Cubbit alla conquista dell’Europa

“Insieme alla crescita esplosiva dei dati non strutturati, le organizzazioni europee si trovano ora di fronte a un numero crescente di sfide: minacce informatiche, sovranità dei dati e costi imprevedibili, per citarne alcune. CloudReso ha identificato la nostra piattaforma DS3 come vero strumento <<rimuovi-ostacoli>>. Stiamo lavorando insieme per portarlo nelle organizzazioni di tutta Europa“, ha dichiarato Richard Czech, Chief Revenue Officer di Cubbit.

Gli fa eco Gilles Gozlan, CEO di CloudReso: “per archiviare i nostri dati, abbiamo utilizzato fornitori di archiviazione cloud con sede negli Stati Uniti e in Francia per molto tempo, ma non offrivano la resilienza geografica, la sovranità dei dati e la semplicità dei prezzi che garantisce Cubbit. Ciò ci ha permesso di stimare più facilmente il nostro ROI e di generare un risparmio del 30% sui nostri costi precedenti per una configurazione equivalente. Cubbit ci permetterà di entrare in nuovi mercati ad alta intensità di dati e altamente regolamentati. Inoltre, Cubbit ha una qualità e un tempo di risposta del supporto che non abbiamo trovato con nessun altro provider. Per questi motivi non abbiamo utilizzato altri provider S3 da quando abbiamo iniziato a lavorare con Cubbit“.

In futuro, CloudReso ha in programma di portare la piattaforma Cubbit in tutti i territori francofoni. Uno dei prossimi passi consiste nell’adozione del nuovo DS3 Composer di Cubbit, per fornire ai propri clienti la possibilità di creare in pochi minuti soluzioni di storage cloud personalizzate.

Ad oggi la tecnologia Cubbit è utilizzata da oltre 250 aziende e partner europei, tra cui Exclusive Networks (un distributore globale nel settore della cybersicurezza che vale 5,45 miliardi di dollari) e Leonardo (leader mondiale da 14 miliardi di dollari nel settore della difesa e della cybersecurity). Ma la piattaforma Cubbit, come evidenziato più volte, grazie alla sua elevatissima scalabilità, è utilizzabile anche dal singolo professionista e dall’azienda di piccole dimensioni. Per arrivare alle realtà del mondo enterprise.

Anzi, è possibile attivare una prova gratuita di Cubbit senza obbligo di acquisto e senza l’inserimento di alcuna carta di credito.