Le migliori offerte Prime Day su SSD Samsung ad alte prestazioni

In occasione del Prime Day 2025, su Amazon.it sono disponibili in sconto molti SSD, MicroSD e chiavette USB di Samsung, che ha ridotto il prezzo di molti dei suoi prodotti aumentandone, di conseguenza il già ottimo rapporto qualità-prezzo. Ecco le occasioni migliori per comprare un SSD, interno o esterno, una MicroSD o una chiavetta USB del noto produttore sudcoreano.

Prime Day: le offerte sugli SSD interni Samsung

Tra le migliori promozioni Samsung per il Prime Day, figurano i modelli 990 Pro nelle varianti da 2 e 4 TB, il 990 Pro da 4 TB con dissipatore termico, il 990 Evo Plus da 2 TB e il 9100 Pro da 4 TB. Sono tutte memorie con fattore di forma M.2, quindi utilizzabili su tutti i laptop moderni, ma per sfruttare il top di gamma 9100 Pro al meglio è necessario anche un bus PICe 5.0.

Il Samsung 990 Pro è un’unità SSD che raggiunge una velocità di lettura sequenziale di 7450 MB/s e di scrittura sequenziale di 6900 MB/s, con 1400K/1550K IOPS (1600K IOPS nella variante da 4 TB), con un ridotto consumo energetico e con bassa emissione di calore.

In sconto c’è anche la variante da 4 TB con dissipatore passivo di calore, che tiene ulteriormente a bada la temperatura anche in caso di sessioni di utilizzo molto intense e molto prolungate.

Il Samsung 990 Evo Plus da 2 TB è un modello dalle prestazioni di poco inferiori: 7250 MB/s e 6300 MB/s in lettura e scrittura sequenziali e 1050k IOPS in lettura e scrittura random. Resta comunque un ottimo prodotto, più che adatto alla produttività generale, al gaming e anche al videoediting 4K, purché non si esageri con le tracce parallele.

Il Samsung 9100 Pro, invece, gioca in un altro campionato perché ha prestazioni estreme: 14800 MB/s in lettura sequenziale, 13400 MB/s in scrittura sequenziale, e 2200K/2600k IOPS in lettura e scrittura random. Queste velocità si raggiungono con la connessione PCIe 5.0, che quasi raddoppia la banda dati a disposizione, rispetto alla connessione PCIe 4.0.

Con un prodotto del genere praticamente non c’è nulla che non si possa fare in modo eccellente: videoediting 4K multitraccia, grafica 3D, videogiochi tripla AAA con caricamenti fulminei, modelli LLM calcolati in locale.

Prime Day: le offerte sugli SSD portatili Samsung

Samsung, in occasione del il Prime Day 2025, sconta anche alcuni ottimi Portable SSD (PSSD), ovvero unità a stato solido esterne con connessione USB compatibili con la gran parte dei Mac e PC, con le console di gioco, le Smart TV, tutti i dispositivi mobili Android più recenti e molte fotocamere e videocamere professionali.

Ad esempio il Samsung Portable SSD T5 Evo da 8 TB, dall’enorme capacità di archiviazione e con velocità di lettura e scrittura sequenziali fino a 460 MB/s. Questo dispositivo, per andare alla massima velocità, richiede l’interfaccia USB 3.2 Gen 1.

Oppure il Samsung Portable SSD T7 da 2 o 4 TB, con una velocità massima di 1050 MB/s in lettura e 1000 MB/s in scrittura (serve l’interfaccia USB 3.2 Gen 2). O anche il Samsung Portable SSD T9 da 2 TB, con velocità sequenziali di lettura e scrittura fino a 2000 MB/s (serve l’interfaccia USB 3.2 Gen 2×2).

Con prestazioni del genere è possibile usare questi SSD come unità disco principale per lo storage dei file su cui si lavora abitualmente, separandoli dal disco di sistema. In questo modo è anche possibile portarsi dietro i file, se si lavora in più sedi e con più computer.

Prime Day: le offerte sulle memorie esterne Samsung

Anche le MicroSD Samsung Sonic Pro Plus da 512 GB, le MicroSD Pro Plus da 1 TB e la pen drive Fit Plus da 512 GB sono in offerta in occasione del Prime Day 2025 su Amazon.it.

Le due MicroSD, che sono in classe di velocità U3, V30, A2 e raggiungono i 180 MB/s in lettura e i 150 MB/s in scrittura sequenziali, sono consigliate per aumentare lo spazio di archiviazione su smartphone e tablet o per l’uso su fotocamere e videocamere digitali. Sono ottime anche per l’uso su videocamere di sorveglianza, al fine di non pagare l’abbonamento cloud del produttore: considerate che per archiviare i video 4K delle videocamere bastano, in media, velocità di scrittura intorno ai 70 MB/s, quindi le MicroSD di Samsung sono oltre due volte più veloci del necessario.

La Fit Plus è una chiavetta da 512 GB che richiede una connessione USB 3.2 Gen 1 Type-A e raggiunge una velocità massima di di 400 GB/s, quindi è molto buona per tenere un archivio portatile dei propri file, oppure per fare trasferimenti di file da un computer all’altro, senza perdere troppo tempo.

In collaborazione con Samsung