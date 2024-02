Cubbit: Cloud Storage geo-distribuito per MSP, system integrator e reseller

Secondo una battuta molto popolare tra gli informatici “Il Cloud è solo il computer di qualcun altro”. Si tratta naturalmente di una semplificazione ma non priva di un elemento di verità. In molti casi, infatti, i provider Cloud utilizzano Data Center centralizzati nei quali conservano i dati dei propri utenti. Questo tipo di configurazione viene scelta non di rado per questioni di praticità, in quanto la manutenzione diventa più semplice e ciò garantisce anche un maggior contenimento dei costi.

Fin qui tutto bene ma cosa accadrebbe se l’unico Data Center disponibile subisse un guasto, fosse coinvolto in un attacco o venisse colpito da una calamità naturale? Il rischio è che i dati diventino inaccessibili e, nei casi peggiori, potrebbero andare perduti. Cubbit, azienda italiana specializzata nelle soluzioni per il Cloud Storage, ha trovato una soluzione a questo pericolo grazie alla geo-distribuzione.

Quali sono i vantaggi per la sicurezza di questo approccio? Scopriamolo attraverso i vantaggi del Partner Program previsto per System Integrator, reseller e Managed Service Provider.

Il Cloud Storage geo-distribuito di Cubbit

Cubbit propone una piattaforma di Cloud Storage geo-distribuito con il quale i dati non sono memorizzati in un singolo Data Center. Alla base del servizio vi è infatti un network peer-to-peer ripartito in più nodi dove ciascun nodo è connesso ad altri e le informazioni gestite vengono distribuite simultaneamente su più device situati in posizioni geografiche differenti. Vengono così scongiurati i rischi derivanti dalla presenza di un solo point-of-failure, come accadrebbe invece nel caso dei Data Center centralizzati.

La geo-distribuzione avviene in ogni caso in un’infrastruttura tecnica situata all’interno dei confini europei, in Italia. In questo modo viene salvaguardata la sovranità digitale dei dati ed è garantita la conformità con le normative UE che ne regolano il trattamento, la conservazione e la protezione. Cubbit fornisce un servizio GDPR compliant al 100% ed è partner di Gaia-X, un’iniziativa che, basandosi sui valori europei, sviluppa una governance digitale che può essere applicata a qualsiasi stack Cloud per la trasparenza, la controllabilità, la portabilità e l’interoperabilità tra dati e servizi.

Cubbit garantisce inoltre la sicurezza dei dati attraverso un processo che prevede altre tre fasi oltre alla geo-distribuzione. Con la prima le informazioni sono crittografate tramite algoritmo di cifratura AES-256 in modo che risultino inaccessibili a chi volesse spiarle o sottrarle. I dati crittografati vengo poi suddivisi in varie porzioni in modo che ad un nodo specifico corrisponda solo una frazione inutilizzabile singolarmente di essi. Alla frammentazione si aggiunge infine la ridondanza, cioè la replicazione dei dati, che risulteranno così disponibili anche nel caso in cui uno dei nodi dovesse manifestare un malfunzionamento. È quindi sempre possibile ricostruire un’informazione a partire dai frammenti in cui è stata suddivisa.

Non è quindi un caso se il Cloud Storage geo-distribuito di Cubbit viene utilizzato per memorizzare e proteggere informazioni particolarmente sensibili come quelle gestite dal centro di cyber analisi di Leonardo, da grandi aziende come Granarolo e Bonfiglioli, istituzioni europee e PA.

Cubbit, un partner program dedicato a MSP, reseller e System Integrator

Con una durabilità dei dati del 99,999999999%, Cubbit si presenta come un partner ideale per professionisti e imprese, dalle piccole startup alle aziende più strutturate. Così come per distributori di servizi, consulenti IT, System Integrator, reseller ed MSP (Managed Service Provider) che, tramite il partner program di Cubbit, possono veder crescere margini, profitti e clienti anche grazie ad una soluzione con cui risparmiare l’80% rispetto ad AWS, Azure e Google Cloud. I prezzi sono CapEx-friendly e quindi pensati per ridurre ed ottimizzare gli investimenti, non sono presenti costi nascosti ed è possibile stabilire un budget per poi rispettarlo senza sorprese.

Ai partner di Cubbit sono poi riservati sconti più vantaggiosi e i costi di uscita e trasferimento vengono azzerati. Sono infine previsti un supporto dedicato multilingua sempre disponibile, documentazioni tecnica, co-webinar e materiale di marketing con cui impadronirsi delle funzionalità offerte.

Aderire al programma partner di Cubbit significa anche puntare su un’azienda che garantisce piena sovranità sui dati, permettendo di definire l’area geografica in cui devono essere conservati nel rispetto di GDPR, CCPA e ACN (ex AgID). A testimoniarlo vi sono controlli periodici svolti da enti indipendenti, con i quali Cubbit ha conseguito le certificazioni ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 27017:2015 e ISO/IEC 27018:2019. Parliamo del resto di una realtà che conta oltre 170 clienti business e che nel 2021 è stata selezionata come una delle 30 migliori scaleup deep tech d’Europa da EIC Scaling Up.

Premiata da organizzazioni come la Commissione Europea, il CERN, TIM, Mastercard, Climate-KIC e Next Generation Internet, Cubbit offre una soluzione di Cloud Storage geo-distribuito con qualifica ACN e abilitata MePa. Le sue caratteristiche di innovazione e sicurezza sono state riconosciute tramite Cybersecurity Made in Europe Label e il suo impegno per la sostenibilità ha permesso di sviluppare un approccio allo storage che consente di usare fino al 60% di capacità in meno rispetto alle alternative tradizionali.

Cubbit: un partner program all’insegna della sicurezza

Aderendo al partner program di Cubbit si può accedere ad un pannello di controllo sicuro, semplice da utilizzare e ottimizzato per la scalabilità. Una Dashboard Multi-Tenancy con cui sono sufficienti pochi minuti per creare gli account dei propri clienti.

Multi-site versioning e Multi-site object locking garantiscono che i dati conservati siano sempre disponibili, integri e trattati in conformità con le normative in tema di Data Retention. Le informazioni protette dal Cloud Storage geo-distribuito non possono essere alterate o rimosse, inoltre, di ogni file vengono archiviate più versioni con la possibilità di tracciare in ogni momento tutte le modifiche effettuate.

Il versioning e l’object locking rappresentano anche una difesa inviolabile contro l’azione dei ransomware. Gli autori di questi ultimi puntano sul “rapimento” dei dati tramite cifratura per chiedere un “riscatto”, senza però alcuna garanzia che le informazioni sottratte tornino in mano ai legittimi proprietari. Ecco perché Cubbit supporta anche la creazione di backup immutabili grazie all’integrazione con Veeam, vero e proprio standard per la generazione e il ripristino delle copie di sicurezza dei dati.

Conclusioni

Geo-distribuzione, versioning e immutabilità dei dati sono feature ormai essenziali per la protezione delle informazioni allocate nel Cloud, i Data Center centralizzati non sono invece in grado di garantire lo stesso livello di tutela. Cubbit presenta un programma partner basato sulla sua piattaforma di Cloud Storage geo-distribuito che permette a MSP, system integrator e reseller di garantire la massima sicurezza ai propri clienti, anche contro attacchi informatici basati sui ransomware.

In collaborazione con Cubbit