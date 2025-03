Aruba: hosting WordPress con AI integrata a 14,90€ per il primo anno

Aruba presenta il suo hosting WordPress con intelligenza artificiale integrata, una soluzione che semplifica la creazione di siti web, garantendo al contempo sicurezza e prestazioni elevate. Grazie alla tecnologia AI, progettare e mettere online il proprio sito diventa un processo rapido e intuitivo.

L’offerta parte da soli 14,90€ + IVA per il primo anno (successivamente 44,99€ + IVA).

Creazione guidata con intelligenza artificiale: ecco l’hosting WordPress di Aruba

La piattaforma hosting di Aruba integra strumenti AI avanzati che consentono di realizzare un sito su misura con pochi semplici passaggi. Uno di questi è l’AI Site Launcher, con cui è possibile inserire gli obiettivi del sito, scegliere lo stile e il tono di voce, e lasciare che l’intelligenza artificiale generi automaticamente una struttura ottimizzata per le tue esigenze.

L’altro è l’AI Page Builder, che crea pagine personalizzate senza bisogno di competenze tecniche, ottenendo design professionali con pochi clic.

Oltre alla creazione assistita dall’AI, il pacchetto hosting offre una serie di strumenti pensati per garantire sicurezza, affidabilità e massimo controllo sul proprio sito:

Dominio incluso : proteggi la tua identità online registrando il tuo nome dominio personalizzato;

: proteggi la tua identità online registrando il tuo nome dominio personalizzato; Email IMAP con protezione avanzata : sistema integrato di antivirus e antispam per comunicare in sicurezza;

: sistema integrato di antivirus e antispam per comunicare in sicurezza; WordPress preinstallato : una vasta gamma di temi e plugin disponibili per costruire il sito perfetto;

: una vasta gamma di temi e plugin disponibili per costruire il sito perfetto; Spazio web e traffico illimitati : libertà totale di gestione dei contenuti senza restrizioni di archiviazione o trasferimento dati;

: libertà totale di gestione dei contenuti senza restrizioni di archiviazione o trasferimento dati; Backup automatico : protezione dei dati con salvataggi programmati;

: protezione dei dati con salvataggi programmati; Certificato SSL preinstallato : attivazione automatica del protocollo HTTPS per garantire connessioni sicure;

: attivazione automatica del protocollo HTTPS per garantire connessioni sicure; HiSpeed Cache e supporto per HTTP/2 e HTTP/3: prestazioni elevate con tempi di caricamento ridotti.

L’offerta a partire da 14,90€ + IVA per il primo anno è la soluzione perfetta per chi vuole un sito professionale senza complicazioni. Vai sul sito di Aruba e scegli questa combinazione di intelligenza artificiale, sicurezza e prestazioni per portare la tua presenza online al livello successivo.