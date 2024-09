kDrive, l'alternativa a Google Drive, è incluso in tutti i pacchetti kSuite al miglior prezzo

Se si è alla ricerca di un servizio cloud indipendente, in grado di offrire uno spazio sicuro in cui i propri dati personali non vengono rivenduti a terze parti e che fa della privacy il suo principale punto di forza, una delle migliori piattaforme a cui affidarsi è kDrive. Si tratta del cloud collaborativo sicuro di Infomaniak, un provider cloud svizzero che crea soluzioni collaborative e servizi di cloud computing sovrani, che permette a ciascun utente di archiviare, condividere e sincronizzare i propri dati in uno spazio cloud sicuro.

Tutto questo fa sì che kDrive rappresenti una delle migliori alternative a Google Drive, la piattaforma di condivisione file di Google. Merito anche dei 15 GB di spazio di archiviazione gratis che consentono di sincronizzare i propri dati tra i propri dispositivi in uso, con la certezza che questi non vengano analizzati né rivenduti a terzi. In più offre altri utili servizi, tra cui la compatibilità con i documenti Word ed Excel in aggiunta all’importazione automatica dai principali servizi cloud presenti sul mercato.

kDrive, il fiore all’occhiello di kSuite

Il servizio kDrive è incluso in tutti i piani di kSuite, l’alternativa di Infomaniak a Google Workspace e Microsoft 365. Il principale punto di forza di kSuite è il modello di impresa adottato da Infomaniak, che ha al centro la protezione dei dati dei suoi utenti. La sicurezza e la privacy offerte dalla società sono direttamente collegabili all’indipendenza economica e al quadro giuridico vigente nella nazione svizzera.

Con kSuite, la suite online completa per l’ufficio e la produttività di Infomaniak, avete a disposizione 3 TB di spazio di archiviazione per utente per il vostro kDrive, che vi permette di collaborare in totale sicurezza sui documenti Office, e la certezza di affidare i propri dati personali e file a un servizio cloud indipendente. Da segnalare anche la semplicità nel condividere i documenti e collaborare con uno o più colleghi in tempo reale, sia su fogli di calcolo, documenti di testo che presentazioni. A questo proposito, confermiamo il supporto a Word, Excel, PowerPoint, OpenOffice e LibreOffice.

I prezzi della piattaforma kSuite

Il servizio cloud kDrive è incluso in tutti e tre i piani di kSuite, a partire dall’account Standard, gratuito per uso personale e ideale per il lancio di una propria attività. Gli altri due piani disponibili sono kSuite Pro e kSuite Enterprise, pensati rispettivamente per le PMI e per le medie e grandi imprese. I profili Pro ed Enterprise sono entrambi in sconto del 50% per il primo anno, con prezzi a partire da 3,29 euro per utente al mese.

Applicazioni incluse nella piattaforma kSuite

La piattaforma kSuite integra diversi strumenti e applicazioni avanzate, caratterizzate da funzioni orientate alla collaborazione e l’integrazione di intelligenza artificiale. Nello specifico, kSuite include le seguenti app:

Infomaniak Mail: un client di posta sicuro che integra funzioni IA

Calendar: consente a più persone di collaborare alla gestione dell’agenda condivisa

Contacts: questa rubrica può essere condivisa con più utenti

kChat : uno strumento di messaggistica istantanea con IA integrata

: uno strumento di messaggistica istantanea con IA integrata kDrive : storage condiviso che integra una suite per ufficio compatibile con Microsoft Office

: storage condiviso che integra una compatibile con Microsoft Office kMeet: un tool di videoconferenza con funzioni di sicurezza avanzate

Custom Brand: consente di personalizzare tutte le applicazioni utilizzando un nome di dominio scelto dall’utente un brand con il proprio logo e i colori del marchio