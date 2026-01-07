200 Giga a meno di 6 euro: Kena lancia l'offerta ammazza-tariffe di gennaio (su rete TIM)

Kena Mobile ha lanciato una nuova offerta alla quale è impossibile resistere: 5,99 euro al mese per 200 giga in 5G, con minuti illimitati e 200 SMS inclusi nel pacchetto. Una promozione da cogliere al volo perfetta per risparmiare sul prezzo mensile del tuo abbonamento mobile senza rinunciare alla velocità.

La promozione è riservata all’attivazione di nuovi numeri o con provenienza da Iliad, Coopvoce e altri operatori virtuali. Inoltre, ci sono altre offerte nel caso avessi bisogno di più spazio:

350 giga con minuti illimitati e 200 SMS a 7,99 € al mese

con minuti illimitati e 200 SMS a 7,99 € al mese 450 giga con minuti illimitati e 200 SMS a 9,99 € al mese

Tutti i piani condividono la garanzia di offerte chiare, senza costi nascosti e penali. La copertura sfrutta la rete TIM per raggiungere il 99% della popolazione e navigare addirittura fino a 250 Mbps in 5G per darti stabilità e velocità anche nelle zone più trafficate.

La gestione della linea è semplificata dall’app Kena Mobile, con cui controllare il credito, ricaricare, monitorare i consumi e gestire eventualmente più SIM contemporaneamente. Infine, c’è anche la possibilità di attivare una eSIM per essere subito pronti a sfruttare la propria offerta: ti basterà farlo tramite SPID o video selfie senza attendere la consegna della SIM fisica.