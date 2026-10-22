C'è ancora tempo per beneficiare del 4% di interessi con Banca Mediolanum

Il 30 ottobre è il termine ultimo per sottoscrivere SelfyConto e beneficiare del 4% annuo lordo sulle somme depositate a sei mesi, fino ad un massimo di 500.000 euro. È l’ultima promozione lanciata da Banca Mediolanum, che richiede la costituzione di un nuovo deposito entro il 6 novembre e l’accredito dello stipendio entro una settimana prima della fine del deposito.

Il conto deposito in oggetto si chiama Mediolanum Time Deposit e richiede un importo minimo di 100 euro. I titolari del conto possono inoltre prelevare le loro somme in qualsiasi momento, senza perdere gli interessi maturati fin lì.

Uno dei principali punti di forza dell’offerta rimane SelfyConto, conto corrente online a canone zero per tutti il primo anno e fino a trent’anni per gli under 30. Una volta terminato il periodo promozionale, il canone passa a 3,75 euro al mese. C’è però la possibilità di azzerarlo: è sufficiente accreditare lo stipendio o spendere almeno 500 euro al mese con la carta di debito associata.

A proposito della carta di debito, può essere richiesta fin dall’apertura del conto. È la Mediolanum Card, appartenente al circuito di pagamento internazionale Mastercard, che permette di prelevare gratis presso gli ATM in Italia e nei Paesi Ue indipendentemente dalla banca e dall’importo.

I prelievi privi di commissione rientrano nell’elenco dei servizi gratuiti inclusi nel conto corrente SelfyConto. Oltre a loro, ad esempio, vi sono i bonifici ordinari e istantanei, l’assistenza via chat del servizio clienti, il supporto di un consulente finanziario dedicato, e l’addebito delle utenze.

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Promo Time Deposit 4% – Edizione settembre 2026 valida dal 01/09/2026 al 30/10/2026, riservata ai nuovi clienti sottoscrittori di SelfyConto, Conto Mediolanum o Conto Professional che richiederanno entro il 06/11/2026 la costituzione di un deposito a tempo della durata di 6 mesi e accrediteranno lo stipendio almeno 7 giorni prima della scadenza del deposito. Tasso annuo lordo. Importo minimo vincolabile: 100 euro; importo massimo complessivo: 500.000 euro per ciascun cliente sul primo conto aperto nel periodo promozionale. Per i clienti con contratto Grandi Patrimoni il massimale complessivo è pari a 1.000.000 di euro. Per dettagli, condizioni di accesso all’offerta, condizioni economiche e contrattuali, consultare il Documento Promozioni e i Fogli Informativi disponibili su bancamediolanum.it.