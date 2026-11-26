Ci sono regali e regali. Quando manca meno di un mese a Natale, in tanti hanno messo nel mirino una nuova carta di credito per gli acquisti di fine anno e per la vacanza della prossima estate. Il sogno è di mettere le mani su una carta di credito a canone zero, un sogno appunto.

O forse no. La banca online svedese TF Bank propone la TF Mastercard Gold, una carta di credito che non ha alcun canone, né mensile né annuale. Propone poi ulteriori vantaggi, particolarmente vantaggiosi per gli utenti che amano viaggiare al di fuori dell’Italia e, più in generale, dell’Unione europea.

La TF Mastercard Gold è davvero una carta di credito gratuita? Questa la domanda che potrebbero farsi tutti, visto quanto è difficile trovare una carta di questo tipo senza canone. La risposta è sì, la carta di credito emessa dalla banca online svedese TF Bank è realmente gratuita, senza costi extra nascosti.

Sembra poi cucita addosso ai viaggiatori, o perlomeno alle persone che hanno l’abitudine o la necessità di viaggiare. Prima di tutto, infatti, non prevede alcuna commissione sul cambio valuta, che è una delle voci più odiate dagli amanti dei viaggi all’estero, dato che può incidere anche in maniera pesante sul budget della vacanza.

Non vi sono nemmeno costi legati all’utilizzo della carta di credito al di fuori dell’Italia, al contrario di quanto accade con altre carte di pagamento simili. E poi è inclusa un’assicurazione di viaggio gratuita, grazie alla quale si ha la protezione da malattie, infortuni, annullamento viaggio e bagagli smarriti.

Per usufruire della polizza assicurativa è sufficiente pagare almeno il 50% dell’importo complessivo della vacanza tramite la propria carta di credito. Quest’ultima può essere richiesta tramite la pagina dedicata del sito ufficiale tfbank.it, raggiungibile tramite il bottone qui sotto.