Trovare una carta di credito senza canone annuale non è semplice, ma le eccezioni esistono. In questo caso dobbiamo scomodare la Svezia, sede di TF Bank, la banca online che emette la TF Mastercard Gold, carta di credito che non prevede né canone né commissioni sul cambio valuta.

Per richiederla è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata di TF Bank e cliccare su “Applica in meno di 3 minuti” per accedere al modulo da compilare per presentare la propria richiesta. La compilazione delle voci richieste avviene in meno di tre minuti del proprio tempo libero, così come è veloce anche la risposta da parte della banca.

Un altro vantaggio è il circuito di pagamento internazionale Mastercard, grazie al quale la carta è accettata di fatto ovunque, tanto in Italia quanto all’estero, sia nei negozi fisici che negli store online, dove ormai si concentra il maggior numero di acquisti da un po’ di tempo a questa parte.

A proposito di pagamenti, consente di effettuare acquisti senza interessi fino a 55 giorni, con la possibilità inoltre di poter vedere il proprio plafond crescere in modo responsabile. Ciò può tornare molto utile soprattutto in questo periodo dell’anno, tra Black Friday, Black November e altre promozioni simili.

È anche compatibile con i principali wallet di pagamento come Apple Pay e Google Pay. Di conseguenza, può essere utilizzata direttamente tramite smartphone senza doverla portare con sé all’interno del portafoglio. Volendo, dunque, si può anche lasciare a casa o dentro la cassaforte dell’hotel quando si è in viaggio.

A tutto questo si aggiunge poi un’assicurazione di viaggio gratuita. La polizza permette di ottenere una copertura da infortuni, malattie, annullamento viaggio e bagagli smarriti. Per beneficiarne è sufficiente pagare con la carta di credito almeno il 50% del viaggio.