Banca Mediolanum rilancia: fino a 250€ in Buoni Amazon per i nuovi clienti SelfyConto

Il mese di novembre si è aperto con una nuova promozione di Banca Mediolanum, grazie alla quale i nuovi clienti SelfyConto possono ricevere fino a 250 euro in buoni regalo Amazon. Prima di tutto è richiesta l’apertura di un nuovo conto entro l’8 gennaio, poi con una spesa complessiva di almeno 50 euro entro il 30 aprile si ottengono i primi 50 euro in buoni regalo.

I restanti 200 euro spendibili su amazon.it vengono riconosciuti ai clienti SelfyConto che sottoscrivono un prodotto protezione o di risparmio gestito tra quelli promossi da Banca Mediolanum stessa. La sottoscrizione del prodotto finanziario va effettuata entro il 30 aprile, mentre il perfezionamento del contratto deve avvenire entro il 31 maggio.

SelfyConto è un conto corrente online a canone zero per tutti il primo anno e fino a trent’anni per gli under 30. In seguito alla fine del periodo promozionale, il canone passa a 3,75 euro al mese, ma chi sottoscrive lo stipendio o spende almeno 500 euro al mese in maniera continuativa con la propria carta di debito può azzerarlo di nuovo.

La carta di debito associata al conto corrente di Banca Mediolanum è la Mediolanum Card. Appartiene al circuito di pagamento internazionale Mastercard e permette di effettuare acquisti ovunque nel mondo, sia nei negozi fisici che online.

Nel conto online SelfyConto sono inoltre inclusi diversi servizi a costo zero, tra cui l’addebito delle utenze, l’invio di bonifici SEPA istantanei e ordinari, la possibilità di richiedere una consulenza finanziaria, l’assistenza via chat disponibile sette giorni su sette, e il prelievo di contanti in Italia e all’interno dell’area euro.

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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi “Promo Selfy ed. Novembre 2026”, valida dal 01/11/2026 al 31/12/2026, riservata ai nuovi clienti primi intestatari di SelfyConto che perfezionino il contratto e relativa emissione della carta di debito entro il 08/01/2027. Buono regalo Amazon.it di 50€ riconosciuto a seguito dell’utilizzo della carta di debito secondo le modalità indicate nel regolamento entro il 30/04/2027. Per il Buono Regalo Amazon.it di 200€ è richiesta anche la sottoscrizione di un prodotto protezione o di risparmio gestito tramite Selfy Assistant o canali digitali della Banca, ove previsto, nel periodo dal 01/11/2026 al 30/04/2027, con perfezionamento entro il 31/05/2027. La verifica dei requisiti sarà effettuata dalla Società Promotrice entro il 15/06/2027. L’iniziativa è soggetta a termini, condizioni, limitazioni ed esclusioni previste dal regolamento completo, depositato presso Testoni & Testoni Promotion S.r.l., Via Martiri di Belfiore 3, 20073 Opera (MI), e disponibile nella sezione “Promozioni e manifestazioni a premio” del sito della Banca. Per le condizioni di accesso, condizioni economiche e contrattuali di SelfyConto fare riferimento ai Fogli Informativi e alle Norme Contrattuali nella sezione Trasparenza su bancamediolanum.it. Prima della sottoscrizione dei prodotti distribuiti da Banca Mediolanum, leggere il materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it e sul sito delle rispettive Società emittenti. *Buono Regalo Amazon.it soggetto a restrizioni: vedi amazon.it/gc-legal.