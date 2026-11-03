Come ottenere fino a 250 euro in buoni regalo Amazon con SelfyConto

Banca Mediolanum ha lanciato una nuova offerta per la sottoscrizione di SelfyConto, conto corrente online a canone zero per tutti il primo anno e fino a trent’anni per gli under 30. La promozione del mese di novembre prevede la possibilità per i nuovi clienti di ottenere fino a 250 euro in buoni regalo Amazon da spendere su amazon.it.
I primi 50 euro si possono riscattare aprendo il conto corrente entro l’8 gennaio 2027, con la relativa emissione della carta di debito Mediolanum Card con circuito di pagamento internazionale Mastercard. L’altro requisito da soddisfare è una spesa di almeno 50 euro tra il 1° novembre 2026 e il 30 aprile 2027.
Per ricevere i restanti 200 euro in buoni Amazon occorre sottoscrivere entro il 30 aprile, con perfezionamento del contratto entro il 31 maggio 2027, un prodotto di protezione o un prodotto di risparmio gestito messo a disposizione da Banca Mediolanum ai suoi correntisti.
Tra i prodotti di protezione disponibili si annoverano:
- Mediolanum Protezione Casa e Famiglia di Mediolanum Assicurazioni S.p.A.
- SelfyCare LifeProject di Mediolanum Vita S.p.A.
- Mediolanum Protezione Vita di Mediolanum Vita S.p.A.
L’elenco dei prodotti di risparmio gestito include invece:
- Prodotto di investimento assicurativo Mediolanum Personal PIR di Mediolanum Vita S.p.A.
- Fondi e SICAV istituiti da case terze non appartenenti al Gruppo Bancario Mediolanum e distribuiti da Banca Mediolanum
- Fondi comuni di investimento di diritto italiano appartenenti al Sistema Mediolanum Fondi Italia di Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.
- Fondi comuni di investimento di diritto irlandese Mediolanum Best Brands e Challenge Funds, di Mediolanum International Funds Ltd
- Prodotto di investimento assicurativo Mediolanum Intelligent Life Plan di Mediolanum Vita S.p.A.
- Servizio di gestione individuale di portafogli Mediolanum My Style di Banca Mediolanum S.p.A.
La consegna del premio avverrà entro sei mesi dal termine della Manifestazione, fissato al 15 giugno 2027.