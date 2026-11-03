Come ottenere fino a 250 euro in buoni regalo Amazon con SelfyConto

Banca Mediolanum ha lanciato una nuova offerta per la sottoscrizione di SelfyConto, conto corrente online a canone zero per tutti il primo anno e fino a trent’anni per gli under 30. La promozione del mese di novembre prevede la possibilità per i nuovi clienti di ottenere fino a 250 euro in buoni regalo Amazon da spendere su amazon.it.

I primi 50 euro si possono riscattare aprendo il conto corrente entro l’8 gennaio 2027, con la relativa emissione della carta di debito Mediolanum Card con circuito di pagamento internazionale Mastercard. L’altro requisito da soddisfare è una spesa di almeno 50 euro tra il 1° novembre 2026 e il 30 aprile 2027.

Per ricevere i restanti 200 euro in buoni Amazon occorre sottoscrivere entro il 30 aprile, con perfezionamento del contratto entro il 31 maggio 2027, un prodotto di protezione o un prodotto di risparmio gestito messo a disposizione da Banca Mediolanum ai suoi correntisti.

Tra i prodotti di protezione disponibili si annoverano:

Mediolanum Protezione Casa e Famiglia di Mediolanum Assicurazioni S.p.A.

SelfyCare LifeProject di Mediolanum Vita S.p.A.

Mediolanum Protezione Vita di Mediolanum Vita S.p.A.

L’elenco dei prodotti di risparmio gestito include invece:

Prodotto di investimento assicurativo Mediolanum Personal PIR di Mediolanum Vita S.p.A.

Fondi e SICAV istituiti da case terze non appartenenti al Gruppo Bancario Mediolanum e distribuiti da Banca Mediolanum

Fondi comuni di investimento di diritto italiano appartenenti al Sistema Mediolanum Fondi Italia di Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.

Fondi comuni di investimento di diritto irlandese Mediolanum Best Brands e Challenge Funds, di Mediolanum International Funds Ltd

Prodotto di investimento assicurativo Mediolanum Intelligent Life Plan di Mediolanum Vita S.p.A.

Servizio di gestione individuale di portafogli Mediolanum My Style di Banca Mediolanum S.p.A.

La consegna del premio avverrà entro sei mesi dal termine della Manifestazione, fissato al 15 giugno 2027.

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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi “Promo Selfy ed. Novembre 2026”, valida dal 01/11/2026 al 31/12/2026, riservata ai nuovi clienti primi intestatari di SelfyConto che perfezionino il contratto e relativa emissione della carta di debito entro il 08/01/2027. Buono regalo Amazon.it di 50€ riconosciuto a seguito dell’utilizzo della carta di debito secondo le modalità indicate nel regolamento entro il 30/04/2027. Per il Buono Regalo Amazon.it di 200€ è richiesta anche la sottoscrizione di un prodotto protezione o di risparmio gestito tramite Selfy Assistant o canali digitali della Banca, ove previsto, nel periodo dal 01/11/2026 al 30/04/2027, con perfezionamento entro il 31/05/2027. La verifica dei requisiti sarà effettuata dalla Società Promotrice entro il 15/06/2027. L’iniziativa è soggetta a termini, condizioni, limitazioni ed esclusioni previste dal regolamento completo, depositato presso Testoni & Testoni Promotion S.r.l., Via Martiri di Belfiore 3, 20073 Opera (MI), e disponibile nella sezione “Promozioni e manifestazioni a premio” del sito della Banca. Per le condizioni di accesso, condizioni economiche e contrattuali di SelfyConto fare riferimento ai Fogli Informativi e alle Norme Contrattuali nella sezione Trasparenza su bancamediolanum.it. Prima della sottoscrizione dei prodotti distribuiti da Banca Mediolanum, leggere il materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it e sul sito delle rispettive Società emittenti. *Buono Regalo Amazon.it soggetto a restrizioni: vedi amazon.it/gc-legal.