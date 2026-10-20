Conto deposito remunerato al 4% annuo lordo per 6 mesi con Banca Mediolanum

L’ultima iniziativa di Banca Mediolanum consente di ottenere il 4% annuo lordo per sei mesi sulle somme depositate in Mediolanum Time Deposit, il conto deposito a tempo della banca meneghina. Per beneficiare della promozione occorre aprire il conto corrente online SelfyConto entro il 30 ottobre, costituire un nuovo deposito entro il 6 novembre, e accreditare sul proprio conto lo stipendio entro sette giorni la scadenza del deposito stesso.

L’importo minimo richiesto per aprire il conto deposito è 100 euro, quello massimo invece 500.000 euro. Se durante i sei mesi si ha la necessità di ritirare le somme, è possibile farlo senza costi e, soprattutto, senza perdere gli interessi maturati fino a quel momento.

Come abbiamo visto, il regolamento della promozione di Banca Mediolanum prevede l’apertura del conto corrente online SelfyConto. Il primo anno il canone è azzerato per tutti, dal secondo invece passa a 3,75 euro al mese con la possibilità però di azzerarlo nuovamente con l’accredito della propria busta paga oppure spendendo almeno 500 euro al mese.

Le spese ritenute idonee al raggiungimento dei 500 euro mensili sono quelle effettuate con la carta di debito Mediolanum Card, appartenente al circuito di pagamento internazionale Mastercard. Può essere richiesta durante la fase di sottoscrizione del nuovo conto ed è disponibile in due formati, uno fisico e uno virtuale.

La tessera fisica presenta un canone azzerato il primo anno e 10 euro all’anno a partire dal secondo, mentre la carta virtuale è a canone zero anche dopo i primi dodici mesi dall’apertura del nuovo conto. Sempre con la Mediolanum Card è anche possibile prelevare in Italia e negli altri Paesi dell’Unione europea senza commissioni.

I prelievi a costo zero rientrano nell’elenco dei servizi gratuiti inclusi in SelfyConto. Tra questi si annoverano anche i bonifici ordinari e istantanei, l’addebito delle utenze e il supporto di un consulente finanziario.

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Promo Time Deposit 4% – Edizione settembre 2026 valida dal 01/09/2026 al 30/10/2026, riservata ai nuovi clienti sottoscrittori di SelfyConto, Conto Mediolanum o Conto Professional che richiederanno entro il 06/11/2026 la costituzione di un deposito a tempo della durata di 6 mesi e accrediteranno lo stipendio almeno 7 giorni prima della scadenza del deposito. Tasso annuo lordo. Importo minimo vincolabile: 100 euro; importo massimo complessivo: 500.000 euro per ciascun cliente sul primo conto aperto nel periodo promozionale. Per i clienti con contratto Grandi Patrimoni il massimale complessivo è pari a 1.000.000 di euro. Per dettagli, condizioni di accesso all’offerta, condizioni economiche e contrattuali, consultare il Documento Promozioni e i Fogli Informativi disponibili su bancamediolanum.it.