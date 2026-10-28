Banca Mediolanum, in scadenza la promo sul conto deposito remunerato

La promozione di Banca Mediolanum sul conto deposito al 4% annuo lordo per sei mesi scade il 30 ottobre, ultima data utile per aprire il conto corrente online SelfyConto, condizione indispensabile per aderire all’iniziativa. In seguito occorre richiedere la costituzione del Mediolanum Time Deposit entro il 6 novembre, quindi accreditare lo stipendio entro sette giorni prima della scadenza del deposito stesso.

Il regolamento della promo informa inoltre che l’importo minimo richiesto per aprire un conto deposito a tempo è di 100 euro, quello massimo su cui viene riconosciuto il 4% è invece pari a 500.000 euro. Il tasso del 4%, inoltre, è fisso e garantito per l’intera durata del deposito.

Tornando a SelfyConto, i nuovi clienti devono sapere che beneficiano di un canone gratuito per tutti i primi dodici mesi, e fino a trent’anni se si rientra nella categoria under 30. Al termine del primo anno il canone passa a 3,75 euro al mese, con la possibilità però di azzerare il tutto con l’accredito del proprio stipendio o una spesa mensile di almeno 500 euro.

A proposito di spese, per l’azzeramento del canone sono ritenute idonee quelle effettuate con la Mediolanum Card, la carta di debito associata al conto corrente online SelfyConto. Presenta il circuito di pagamento internazionale Mastercard, e anche lei propone il canone gratuito per il primo anno, vantaggio che si può estendere anche per gli anni successivi con la card virtuale.

Con la Mediolanum Card è possibile effettuare pagamenti ovunque ci si trovi, indipendentemente dal Paese e dal luogo in cui viene completato l’acquisto. E se si ha bisogno di contanti, con la tessera fisica è possibile prelevare senza commissioni, qualunque sia l’importo richiesto.

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Promo Time Deposit 4% – Edizione settembre 2026 valida dal 01/09/2026 al 30/10/2026, riservata ai nuovi clienti sottoscrittori di SelfyConto, Conto Mediolanum o Conto Professional che richiederanno entro il 06/11/2026 la costituzione di un deposito a tempo della durata di 6 mesi e accrediteranno lo stipendio almeno 7 giorni prima della scadenza del deposito. Tasso annuo lordo. Importo minimo vincolabile: 100 euro; importo massimo complessivo: 500.000 euro per ciascun cliente sul primo conto aperto nel periodo promozionale. Per i clienti con contratto Grandi Patrimoni il massimale complessivo è pari a 1.000.000 di euro. Per dettagli, condizioni di accesso all’offerta, condizioni economiche e contrattuali, consultare il Documento Promozioni e i Fogli Informativi disponibili su bancamediolanum.it.