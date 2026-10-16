Banca Mediolanum accende il conto deposito al 4% per 6 mesi

Mediolanum Time Deposit è un conto deposito a tempo di Banca Mediolanum con cui è possibile beneficiare il 4% annuo lordo per sei mesi. Tutto quello che bisogna fare è aprire il conto corrente online SelfyConto entro il 30 ottobre, richiedere la costituzione di un deposito entro il 6 novembre, e accreditare lo stipendio entro sette giorni prima la scadenza del deposito stesso.

L’importo minimo richiesto per l’apertura del conto deposito è 100 euro, quello massimo su cui è riconosciuto il tasso promozionale del 4% pari a 500.000 euro. Inoltre, in qualsiasi momento è possibile svincolare le somme depositate senza perdere gli interessi maturati fino ad allora.

Con SelfyConto si ottiene un conto online a canone zero per tutti il primo anno, e fino a trent’anni per i clienti under 30. Al termine del periodo promozionale, il canone passa a 3,75 euro al mese, sempre però con la possibilità di azzerarlo con l’accredito dello stipendio o una spesa mensile di almeno 500 euro.

Le spese idonee sono quelle effettuate con la Mediolanum Card, la carta di debito associata al proprio conto corrente online. Appartiene al circuito di pagamento internazionale Mastercard, di conseguenza è possibile utilizzarla ovunque senza preoccuparsi della compatibilità con il POS o quant’altro, indipendentemente da dove ci si trovi nel mondo.

La carta di debito Mediolanum Card è disponibile in formato fisico e/o virtuale. Se la scelta ricade sul formato virtuale, è possibile fare affidamento su un canone mensile/annuale a costo zero, mentre la tessera fisica consente di effettuare prelievi in Italia e nell’area euro senza commissioni.

Quello appena citato è uno dei servizi gratuiti inclusi nel conto corrente online SelfyConto, a cui poi si aggiungono l’invio di bonifici SEPA istantanei e ordinari, l’addebito delle utenze e l’assistenza via chat. Un altro servizio utile a costo zero è il supporto del SelfyAssistant, un consulente finanziario sempre disponibile a dare consigli su eventuali progetti finanziari.

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Promo Time Deposit 4% – Edizione settembre 2026 valida dal 01/09/2026 al 30/10/2026, riservata ai nuovi clienti sottoscrittori di SelfyConto, Conto Mediolanum o Conto Professional che richiederanno entro il 06/11/2026 la costituzione di un deposito a tempo della durata di 6 mesi e accrediteranno lo stipendio almeno 7 giorni prima della scadenza del deposito. Tasso annuo lordo. Importo minimo vincolabile: 100 euro; importo massimo complessivo: 500.000 euro per ciascun cliente sul primo conto aperto nel periodo promozionale. Per i clienti con contratto Grandi Patrimoni il massimale complessivo è pari a 1.000.000 di euro. Per dettagli, condizioni di accesso all’offerta, condizioni economiche e contrattuali, consultare il Documento Promozioni e i Fogli Informativi disponibili su bancamediolanum.it.