4% per 12 mesi sui risparmi con Conto Corrente Arancio e Conto Arancio

Guadagnare dai propri risparmi senza investire è possibile. Un aiuto arriva dalla banca olandese ING, che offre il 4% annuo lordo per 12 mesi a chi apre Conto Corrente Arancio e Conto Arancio entro il 20 dicembre. L’attivazione di entrambi deve avvenire entro il 31 gennaio, tramite un bonifico sia sul conto corrente che sul conto deposito, quindi è sufficiente accreditare lo stipendio o ricevere un bonifico di almeno 1.000 euro sul conto corrente entro il 28 febbraio.

Non ci sono vincoli né un importo minimo da soddisfare. Il tasso promozionale del 4% viene riconosciuto su una somma massima di 200.000 euro, con la possibilità di portarla fino a 400.000 euro investendo almeno 100.000 euro con MyMoneyCoach, il servizio di consulenza finanziaria digitale della banca olandese.

La promozione in corso è valida anche per i titolari di partita IVA. Quest’ultimi usufruiscono di Arancio Business, la soluzione pensata per liberi professionisti e imprenditori al fine di gestire conto, pagamenti e spese in maniera più semplice.

Un ulteriore vantaggio è poter ottenere carta di debito e di credito a canone zero, oltre che prelievi gratuiti in Italia e in Europa, bonifici ordinari e istantanei senza commissioni, più bollettini, pagoPA, F24 e CBILL a costo zero.

Per chi ha già un conto corrente e vuole trasferire liquidità e pagamenti dal vecchio conto, ING facilita le cose. L’operazione avviene infatti tramite pochi tap direttamente dall’applicazione ufficiale della banca, con la possibilità di scegliere che cosa trasferire. Tutto quello che segue, poi, è a cura della nuova banca.

ING group è un gruppo bancario internazionale con più di 40 milioni di clienti in oltre 100 Paesi. Tra le altre cose, il sistema olandese di garanzia dei depositi propone la medesima protezione prevista in Italia e in Europa, di conseguenza i propri risparmi sono protetti fino a 100.000 euro.