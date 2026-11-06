Carta di credito a canone zero per sempre con gli svedesi di TF Bank

Trovare una carta di credito a canone zero per sempre è una vera e propria impresa, visto e considerato che nove volte su dieci le banche emettono carte che presentano una quota annuale par dai 50 euro in su. A scuola però ci hanno insegnato che le eccezioni esistono, ed è il caso di TF Mastercard Gold, emessa dalla banca online svedese TF Bank.

Alla quota annuale gratuita si aggiungono poi altri vantaggi, uno su tutti l’assenza di commissioni sul cambio valuta. Questo significa, in poche parole, che quando si è in vacanza all’estero in un Paese in cui la moneta principale è diversa dall’euro non si hanno costi aggiuntivi come accade con le altre carte di credito.

Non ci sono nemmeno costi extra legati all’utilizzo della stessa carta al di fuori dell’Italia, al contrario delle carte emesse dalle altre banche. Un ulteriore vantaggio, dunque, per coloro che amano le vacanze all’estero e per chi lavora fuori dal proprio Paese per necessità aziendali.

A proposito di viaggiatori, la TF Mastercard Gold di TF Bank include un’assicurazione di viaggio completa gratuita. Si può fare affidamento sulla copertura da infortuni, malattie, annullamento viaggio e perdita dei bagagli, semplicemente pagando almeno il 50% del viaggio con la propria carta di credito.

È poi compatibile al 100% con i due principali wallet digitali oggi disponibili sugli smartphone, vale a dire Apple Pay su iPhone e Google Pay su smartphone Android. Ciò permette di non usare la carta fisica per gli acquisti sia nei negozi che online, per una maggiore sicurezza della carta.

Un ulteriore vantaggio della carta di credito emessa da TF Bank è la possibilità di effettuare acquisti senza interessi fino a 55 giorni. Tutto questo può tornare utile ad esempio nell’organizzazione di una vacanza e durante gli acquisti delle varie offerte attive del Black Friday.