Conto online a canone zero fino a 30 anni con SelfyConto di Banca Mediolanum

Federico Pisanu
Pubblicato il 30 ott 2026
Conto online a canone zero fino a 30 anni con SelfyConto di Banca Mediolanum
Aggiungi IlSoftware.it come Fonte preferita su Google

Gli under 30 possono beneficiare di un conto corrente online a canone zero fino a 30 anni grazie a SelfyConto, il conto online di Banca Mediolanum. Una volta compiuti 30 anni l’importo del canone passa a 3,75 euro al mese, con la possibilità però di azzerarlo di nuovo con l’accredito dello stipendio o una spesa di almeno 500 euro ogni mese.

Inoltre il canone a costo zero è previsto per tutti i nuovi clienti durante il primo anno, indipendentemente dall’età. In seguito anche per loro il costo della quota mensile passerà a 3,75 euro al mese, ma come abbiamo appena visto c’è l’opportunità di eliminare del tutto il canone in due diversi modi.

Pagina richiesta SelfyConto

mediolanum card

Associata al conto corrente online vi è la Mediolanum Card, la carta di debito appartenente al circuito di pagamento internazionale Mastercard. Proprio per il suo circuito di pagamento, è possibile utilizzarla ovunque nel mondo senza porsi troppi problemi se verrà o meno accettata nei negozi, negli esercizi commerciali e in qualsiasi altra attività.

Due i formati disponibili: la Mediolanum Card fisica e la Mediolanum Card virtuale. Quest’ultima permette di azzerare il canone annuale della carta, pari a 10 euro l’anno, mentre la tessera fisica ha dalla sua il vantaggio di poter prelevare contanti gratuitamente in Italia e negli altri Paesi Ue.

A questo aggiungiamoci poi altri servizi gratuiti, tra cui l’invio di bonifici SEPA ordinari e istantanei, l’addebito delle utenze e l’accredito dello stipendio. Inoltre, con SelfyConto di Banca Mediolanum è anche possibile fare affidamento su un consulente finanziario dedicato in qualsiasi momento.

Pagina richiesta SelfyConto

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
Promo Time Deposit 4% – Edizione settembre 2026 valida dal 01/09/2026 al 30/10/2026, riservata ai nuovi clienti sottoscrittori di SelfyConto, Conto Mediolanum o Conto Professional che richiederanno entro il 06/11/2026 la costituzione di un deposito a tempo della durata di 6 mesi e accrediteranno lo stipendio almeno 7 giorni prima della scadenza del deposito. Tasso annuo lordo. Importo minimo vincolabile: 100 euro; importo massimo complessivo: 500.000 euro per ciascun cliente sul primo conto aperto nel periodo promozionale. Per i clienti con contratto Grandi Patrimoni il massimale complessivo è pari a 1.000.000 di euro. Per dettagli, condizioni di accesso all’offerta, condizioni economiche e contrattuali, consultare il Documento Promozioni e i Fogli Informativi disponibili su bancamediolanum.it.

Ti consigliamo anche

Banca Mediolanum, in scadenza la promo sul conto deposito remunerato
Offerte

Banca Mediolanum, in scadenza la promo sul conto deposito remunerato
C'è ancora tempo per beneficiare del 4% di interessi con Banca Mediolanum
Offerte

C'è ancora tempo per beneficiare del 4% di interessi con Banca Mediolanum
Conto deposito remunerato al 4% annuo lordo per 6 mesi con Banca Mediolanum
Offerte

Conto deposito remunerato al 4% annuo lordo per 6 mesi con Banca Mediolanum
Banca Mediolanum accende il conto deposito al 4% per 6 mesi
Offerte

Banca Mediolanum accende il conto deposito al 4% per 6 mesi
Link copiato negli appunti