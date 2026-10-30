Conto online a canone zero fino a 30 anni con SelfyConto di Banca Mediolanum

Gli under 30 possono beneficiare di un conto corrente online a canone zero fino a 30 anni grazie a SelfyConto, il conto online di Banca Mediolanum. Una volta compiuti 30 anni l’importo del canone passa a 3,75 euro al mese, con la possibilità però di azzerarlo di nuovo con l’accredito dello stipendio o una spesa di almeno 500 euro ogni mese.
Inoltre il canone a costo zero è previsto per tutti i nuovi clienti durante il primo anno, indipendentemente dall’età. In seguito anche per loro il costo della quota mensile passerà a 3,75 euro al mese, ma come abbiamo appena visto c’è l’opportunità di eliminare del tutto il canone in due diversi modi.
Associata al conto corrente online vi è la Mediolanum Card, la carta di debito appartenente al circuito di pagamento internazionale Mastercard. Proprio per il suo circuito di pagamento, è possibile utilizzarla ovunque nel mondo senza porsi troppi problemi se verrà o meno accettata nei negozi, negli esercizi commerciali e in qualsiasi altra attività.
Due i formati disponibili: la Mediolanum Card fisica e la Mediolanum Card virtuale. Quest’ultima permette di azzerare il canone annuale della carta, pari a 10 euro l’anno, mentre la tessera fisica ha dalla sua il vantaggio di poter prelevare contanti gratuitamente in Italia e negli altri Paesi Ue.
A questo aggiungiamoci poi altri servizi gratuiti, tra cui l’invio di bonifici SEPA ordinari e istantanei, l’addebito delle utenze e l’accredito dello stipendio. Inoltre, con SelfyConto di Banca Mediolanum è anche possibile fare affidamento su un consulente finanziario dedicato in qualsiasi momento.