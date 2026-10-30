Conto online a canone zero fino a 30 anni con SelfyConto di Banca Mediolanum

Gli under 30 possono beneficiare di un conto corrente online a canone zero fino a 30 anni grazie a SelfyConto, il conto online di Banca Mediolanum. Una volta compiuti 30 anni l’importo del canone passa a 3,75 euro al mese, con la possibilità però di azzerarlo di nuovo con l’accredito dello stipendio o una spesa di almeno 500 euro ogni mese.

Inoltre il canone a costo zero è previsto per tutti i nuovi clienti durante il primo anno, indipendentemente dall’età. In seguito anche per loro il costo della quota mensile passerà a 3,75 euro al mese, ma come abbiamo appena visto c’è l’opportunità di eliminare del tutto il canone in due diversi modi.

Associata al conto corrente online vi è la Mediolanum Card, la carta di debito appartenente al circuito di pagamento internazionale Mastercard. Proprio per il suo circuito di pagamento, è possibile utilizzarla ovunque nel mondo senza porsi troppi problemi se verrà o meno accettata nei negozi, negli esercizi commerciali e in qualsiasi altra attività.

Due i formati disponibili: la Mediolanum Card fisica e la Mediolanum Card virtuale. Quest’ultima permette di azzerare il canone annuale della carta, pari a 10 euro l’anno, mentre la tessera fisica ha dalla sua il vantaggio di poter prelevare contanti gratuitamente in Italia e negli altri Paesi Ue.

A questo aggiungiamoci poi altri servizi gratuiti, tra cui l’invio di bonifici SEPA ordinari e istantanei, l’addebito delle utenze e l’accredito dello stipendio. Inoltre, con SelfyConto di Banca Mediolanum è anche possibile fare affidamento su un consulente finanziario dedicato in qualsiasi momento.

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Promo Time Deposit 4% – Edizione settembre 2026 valida dal 01/09/2026 al 30/10/2026, riservata ai nuovi clienti sottoscrittori di SelfyConto, Conto Mediolanum o Conto Professional che richiederanno entro il 06/11/2026 la costituzione di un deposito a tempo della durata di 6 mesi e accrediteranno lo stipendio almeno 7 giorni prima della scadenza del deposito. Tasso annuo lordo. Importo minimo vincolabile: 100 euro; importo massimo complessivo: 500.000 euro per ciascun cliente sul primo conto aperto nel periodo promozionale. Per i clienti con contratto Grandi Patrimoni il massimale complessivo è pari a 1.000.000 di euro. Per dettagli, condizioni di accesso all’offerta, condizioni economiche e contrattuali, consultare il Documento Promozioni e i Fogli Informativi disponibili su bancamediolanum.it.