SelfyConto: tutto in un unico conto online e fino a 250€ in Buoni Amazon

Banca Mediolanum propone un conto corrente online che permette di prendere il controllo delle proprie finanze in modo semplice e intuitivo. Il conto in questione si chiama SelfyConto, protagonista in questo mese di novembre di una nuova promozione che permette di ricevere fino a 250 euro in buoni regalo Amazon.

Con SelfyConto è possibile accreditare il proprio stipendio, inviare e ricevere bonifici, prelevare, ottenere carte di pagamento fisiche e virtuali, nonché pagare con il proprio smartphone tramite wallet digitale. Di fatto, dunque, l’intera operatività del conto è gestibile in qualunque luogo ci si trovi e a qualsiasi ora del giorno.

Inoltre è possibile fare affidamento sul supporto via chat, tramite telefono o in videochiamata dal proprio home banking di un Selfy Assistant, un consulente finanziario che guida le persone nella scelta della soluzione più adatta alle proprie esigenze, lasciando il diritto a ciascuna persona di decidere nella più totale autonomia.

Il canone del conto è gratuito per tutti il primo anno e fino a trent’anni per gli under 30. In seguito l’importo passa a 3,75 euro al mese dal secondo anno, con la possibilità però di azzerarlo accreditando lo stipendio o spendendo almeno 500 euro al mese con la carta di debito associata al conto corrente.

La carta di debito appena citata è la Mediolanum Card. Integra il circuito di pagamento internazionale Mastercard, dunque può essere utilizzata ovunque, sia in Italia che nel resto del mondo, senza problemi di compatibilità, con canone gratuito il primo anno e poi 10 euro l’anno (se si opta per la carta di debito virtuale il canone rimane sempre gratuito).

Per quanto riguarda infine la promozione in corso, il primo buono regalo da 50 euro lo si ottiene spendendo almeno 50 euro con la carta di debito Mastercard, il secondo buono da 200 euro con la sottoscrizione di un prodotto di protezione o risparmio gestito tramite i canali digitali della banca oppure Selfy Assistant.

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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi “Promo Selfy ed. Novembre 2026”, valida dal 01/11/2026 al 31/12/2026, riservata ai nuovi clienti primi intestatari di SelfyConto che perfezionino il contratto e relativa emissione della carta di debito entro il 08/01/2027. Buono regalo Amazon.it di 50€ riconosciuto a seguito dell’utilizzo della carta di debito secondo le modalità indicate nel regolamento entro il 30/04/2027. Per il Buono Regalo Amazon.it di 200€ è richiesta anche la sottoscrizione di un prodotto protezione o di risparmio gestito tramite Selfy Assistant o canali digitali della Banca, ove previsto, nel periodo dal 01/11/2026 al 30/04/2027, con perfezionamento entro il 31/05/2027. La verifica dei requisiti sarà effettuata dalla Società Promotrice entro il 15/06/2027. L’iniziativa è soggetta a termini, condizioni, limitazioni ed esclusioni previste dal regolamento completo, depositato presso Testoni & Testoni Promotion S.r.l., Via Martiri di Belfiore 3, 20073 Opera (MI), e disponibile nella sezione “Promozioni e manifestazioni a premio” del sito della Banca. Per le condizioni di accesso, condizioni economiche e contrattuali di SelfyConto fare riferimento ai Fogli Informativi e alle Norme Contrattuali nella sezione Trasparenza su bancamediolanum.it. Prima della sottoscrizione dei prodotti distribuiti da Banca Mediolanum, leggere il materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it e sul sito delle rispettive Società emittenti. *Buono Regalo Amazon.it soggetto a restrizioni: vedi amazon.it/gc-legal.