SelfyConto: tutto in un unico conto online e fino a 250€ in Buoni Amazon

Banca Mediolanum propone un conto corrente online che permette di prendere il controllo delle proprie finanze in modo semplice e intuitivo. Il conto in questione si chiama SelfyConto, protagonista in questo mese di novembre di una nuova promozione che permette di ricevere fino a 250 euro in buoni regalo Amazon.
Con SelfyConto è possibile accreditare il proprio stipendio, inviare e ricevere bonifici, prelevare, ottenere carte di pagamento fisiche e virtuali, nonché pagare con il proprio smartphone tramite wallet digitale. Di fatto, dunque, l’intera operatività del conto è gestibile in qualunque luogo ci si trovi e a qualsiasi ora del giorno.
Inoltre è possibile fare affidamento sul supporto via chat, tramite telefono o in videochiamata dal proprio home banking di un Selfy Assistant, un consulente finanziario che guida le persone nella scelta della soluzione più adatta alle proprie esigenze, lasciando il diritto a ciascuna persona di decidere nella più totale autonomia.
Il canone del conto è gratuito per tutti il primo anno e fino a trent’anni per gli under 30. In seguito l’importo passa a 3,75 euro al mese dal secondo anno, con la possibilità però di azzerarlo accreditando lo stipendio o spendendo almeno 500 euro al mese con la carta di debito associata al conto corrente.
La carta di debito appena citata è la Mediolanum Card. Integra il circuito di pagamento internazionale Mastercard, dunque può essere utilizzata ovunque, sia in Italia che nel resto del mondo, senza problemi di compatibilità, con canone gratuito il primo anno e poi 10 euro l’anno (se si opta per la carta di debito virtuale il canone rimane sempre gratuito).
Per quanto riguarda infine la promozione in corso, il primo buono regalo da 50 euro lo si ottiene spendendo almeno 50 euro con la carta di debito Mastercard, il secondo buono da 200 euro con la sottoscrizione di un prodotto di protezione o risparmio gestito tramite i canali digitali della banca oppure Selfy Assistant.