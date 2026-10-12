Banca Mediolanum concede il 4% di interesse sulle somme depositate a 6 mesi 

Federico Pisanu
Pubblicato il 12 ott 2026
Banca Mediolanum concede il 4% di interesse sulle somme depositate a 6 mesi 
Aggiungi IlSoftware.it come Fonte preferita su Google

Banca Mediolanum ha avviato una nuova promozione che permette di ottenere il 4% annuo lordo sulle somme depositate a sei mesi. Per beneficiarne occorre aprire il conto corrente online SelfyConto entro il 30 ottobre, richiedere la costituzione di un conto deposito a tempo entro il 6 novembre, e accreditare lo stipendio entro una settimana prima della scadenza del deposito stesso.

Il tasso del 4% è fisso e garantito dall’inizio alla fine, così come sono garantiti gli interessi maturati qualora si decida o si debba prelevare la somma depositata durante i sei mesi promozionali, a differenza di quanto accade con le promozioni analoghe di altre banche.

Pagina offerta Banca Mediolanum

selfyconto 4 per cento

Il primo passaggio, quindi, prevede l’apertura di SelfyConto, il conto online di Banca Mediolanum a canone zero per tutti il primo anno e fino a trent’anni per gli under 30. In seguito il canone passa a 3,75 euro al mese, ma c’è ancora la possibilità di azzerarlo se si accredita la propria busta paga o si spendono almeno 500 euro al mese.

Le spese idonee sono quelle effettuate con la Mediolanum Card, carta di debito associata a SelfyConto e appartenente al circuito di pagamento internazionale Mastercard. È disponibile in formato virtuale, con canone sempre gratuito, oppure come tessera fisica, con canone gratuito il primo anno e poi quota annuale pari a 10 euro.

Se si sceglie la tessera fisica, sempre con la Mediolanum Card si potranno effettuare prelievi gratuiti in Italia e negli altri Paesi Ue indipendentemente dalla banca e dall’importo che si decide di prelevare. È uno dei tanti vantaggi inclusi gratuitamente in SelfyConto.

Gli altri sono l’invio di bonifici SEPA ordinari e istantanei senza commissioni, l’addebito delle utenze, l’assistenza via chat gratuita e il supporto di un consulente finanziario – chiamato Selfy Assistant all’interno di Banca Mediolanum – per i propri progetti.

Pagina offerta Banca Mediolanum

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
Promo Time Deposit 4% – Edizione settembre 2026 valida dal 01/09/2026 al 30/10/2026, riservata ai nuovi clienti sottoscrittori di SelfyConto, Conto Mediolanum o Conto Professional che richiederanno entro il 06/11/2026 la costituzione di un deposito a tempo della durata di 6 mesi e accrediteranno lo stipendio almeno 7 giorni prima della scadenza del deposito. Tasso annuo lordo. Importo minimo vincolabile: 100 euro; importo massimo complessivo: 500.000 euro per ciascun cliente sul primo conto aperto nel periodo promozionale. Per i clienti con contratto Grandi Patrimoni il massimale complessivo è pari a 1.000.000 di euro. Per dettagli, condizioni di accesso all’offerta, condizioni economiche e contrattuali, consultare il Documento Promozioni e i Fogli Informativi disponibili su bancamediolanum.it.

Ti consigliamo anche

Risparmi al 4% per 6 mesi e svincolabili in ogni momento con Banca Mediolanum
Offerte

Risparmi al 4% per 6 mesi e svincolabili in ogni momento con Banca Mediolanum
Banca Mediolanum spinge SelfyConto: ora i risparmi rendono il 4%
Offerte

Banca Mediolanum spinge SelfyConto: ora i risparmi rendono il 4%
Conto corrente a canone zero per tutti il primo anno con SelfyConto
Offerte

Conto corrente a canone zero per tutti il primo anno con SelfyConto
Banca Mediolanum aiuta a combattere l'inflazione con un conto deposito al 4%
Offerte

Banca Mediolanum aiuta a combattere l'inflazione con un conto deposito al 4%
Link copiato negli appunti