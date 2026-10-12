Banca Mediolanum concede il 4% di interesse sulle somme depositate a 6 mesi 

Banca Mediolanum ha avviato una nuova promozione che permette di ottenere il 4% annuo lordo sulle somme depositate a sei mesi. Per beneficiarne occorre aprire il conto corrente online SelfyConto entro il 30 ottobre, richiedere la costituzione di un conto deposito a tempo entro il 6 novembre, e accreditare lo stipendio entro una settimana prima della scadenza del deposito stesso.

Il tasso del 4% è fisso e garantito dall’inizio alla fine, così come sono garantiti gli interessi maturati qualora si decida o si debba prelevare la somma depositata durante i sei mesi promozionali, a differenza di quanto accade con le promozioni analoghe di altre banche.

Il primo passaggio, quindi, prevede l’apertura di SelfyConto, il conto online di Banca Mediolanum a canone zero per tutti il primo anno e fino a trent’anni per gli under 30. In seguito il canone passa a 3,75 euro al mese, ma c’è ancora la possibilità di azzerarlo se si accredita la propria busta paga o si spendono almeno 500 euro al mese.

Le spese idonee sono quelle effettuate con la Mediolanum Card, carta di debito associata a SelfyConto e appartenente al circuito di pagamento internazionale Mastercard. È disponibile in formato virtuale, con canone sempre gratuito, oppure come tessera fisica, con canone gratuito il primo anno e poi quota annuale pari a 10 euro.

Se si sceglie la tessera fisica, sempre con la Mediolanum Card si potranno effettuare prelievi gratuiti in Italia e negli altri Paesi Ue indipendentemente dalla banca e dall’importo che si decide di prelevare. È uno dei tanti vantaggi inclusi gratuitamente in SelfyConto.

Gli altri sono l’invio di bonifici SEPA ordinari e istantanei senza commissioni, l’addebito delle utenze, l’assistenza via chat gratuita e il supporto di un consulente finanziario – chiamato Selfy Assistant all’interno di Banca Mediolanum – per i propri progetti.

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Promo Time Deposit 4% – Edizione settembre 2026 valida dal 01/09/2026 al 30/10/2026, riservata ai nuovi clienti sottoscrittori di SelfyConto, Conto Mediolanum o Conto Professional che richiederanno entro il 06/11/2026 la costituzione di un deposito a tempo della durata di 6 mesi e accrediteranno lo stipendio almeno 7 giorni prima della scadenza del deposito. Tasso annuo lordo. Importo minimo vincolabile: 100 euro; importo massimo complessivo: 500.000 euro per ciascun cliente sul primo conto aperto nel periodo promozionale. Per i clienti con contratto Grandi Patrimoni il massimale complessivo è pari a 1.000.000 di euro. Per dettagli, condizioni di accesso all’offerta, condizioni economiche e contrattuali, consultare il Documento Promozioni e i Fogli Informativi disponibili su bancamediolanum.it.