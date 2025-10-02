Accedi gratis (per un mese) a oltre 100 milioni di brani: è la promo Apple Music

Costa meno di altre piattaforme concorrenti, ma offre le stesse – se non di più – funzionalità. Parliamo di Apple Music, racchiude in sé oltre 100 milioni di brani da ascoltare ovunque, anche offline, e senza pubblicità con una qualità audio eccezionale grazie alla compatibilità con Dolby Atmos. Per te che sei un nuovo utente, c’è una promozione davvero imperdibile: un mese gratis di Apple Music, da riscattare all’iscrizione.

Apple Music, ecco cosa otterrai gratis per un mese

Apple Music ti permette di accedere a più di 100 milioni di brani, tra cui anche alcune attesissime ultime uscite. Qualche esempio? Tra le novità più recenti disponibili sulla piattaforma segnaliamo Tutta vita (Sempre), il nuovo album di Olly con otto brani inediti; Vie di Doja Cat e Il Male, della band toscana The Zen Circus.

La piattaforma offre un’esperienza davvero completa, a differenza delle concorrenti. Ad esempio, con Apple Music puoi scaricare i brani per ascoltarli anche offline in qualsiasi momento, anche con testi sincronizzati. Sono disponibili sempre nuove playlist, oltre a interviste e concerti live in esclusiva. Una funzione particolarmente amata è Apple Music Sing, che trasforma l’app in una sorta di karaoke portatile.

Apple Music punta tutto sulla qualità. Come? Supportando Dolby Atmos, tecnologia che permette al suono di avvolgere l’ascoltatore per creare un’esperienza tridimensionale e coinvolgente, e integrando audio lossless per gran parte dei brani disponibili, che mantiene intatta la qualità del file originale.

L’app di Apple Music è, ovviamente, disponibile su tutti i dispositivi Apple (iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV 4K e HomePod), ma anche su Windows, Android, smart TV e altoparlanti smart – come Sonos, Amazon Echo e Google Nest. A tutti questi si aggiunge CarPlay, per portare la propria musica anche in automobile.

Se non hai mai provato Apple Music, questa è l’occasione giusta: iscriviti online inserendo la tua e-mail per accedere gratuitamente all’immenso catalogo della piattaforma gratuitamente per un intero mese, senza alcun vincolo iniziale. Dopo il periodo di prova, se rinnovato, l’abbonamento prosegue a 10,99 euro al mese.