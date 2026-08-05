Accesso alle lunghe aeroportuali in regalo con i piani eSIM Saily con dati illimitati

Unire l’utile al dilettevole, anche in vacanza. I piani eSIM di Saily con Giga illimitati e una durata minima di 15 giorni includono il pass per l’accesso a centinaia e centinaia di lounge aeroportuali sparse in tutto il mondo. Se ad esempio ci si deve recare quest’estate negli Stati Uniti, scegliendo il piano illimitato di 15 giorni da 43,49 euro si ottiene anche l’accesso alle lounge dove potersi rilassare prima della partenza.
Saily propone poi ulteriori vantaggi, tra cui la VPN integrata, il blocco degli annunci pubblicitari per una navigazione in Internet migliore e un periodo di attivazione di 30 giorni. A tutto questo, poi, si aggiunge una connessione affidabile grazie alla partnership con le migliori reti a livello globale.
In Italia sono supportati numerosi aeroporti, tra cui:
- Fiumicino, Roma – Prima Vista Lounge (terminal 1), Sala Primeclass (terminal 1), Sala Prima Vista Portus (terminal 3), Sala Prima Vista Domus (terminal 1), Sala Plaza Premium (terminal 1), Hello Sky Air Rooms & Lounge (di fronte al terminal), Palaza Premium Lounge (terminal 3)
- Malpensa, Milano – Pergolesi Classic Lounge (terminal 1), Sala Alda Merini Classic (terminal 2), Cae Aulenti Premium Lounge (terminal 1), Montale Exclusive (terminal 1), Sala Monteverdi Classic (terminal 1)
- Linate, Milano – Piranesi Classic Lounge (terminal principale)
- Orio al Serio, Bergamo – VIP Lounge e Fast Track (terminal principale), Sala VIP HelloSky (terminal principale)
- Caselle, Torino – Sala Piemonte (terminal principale)
- Marco Polo, Venezia – Marco Polo Club (terminal principale)
- Galileo Galilei, Pisa – Galilei VIP Lounge (terminal principale)
- Elmas, Cagliari – Prima Vista Lounge (terminal principale)
- Capodichino, Napoli – Sala Pearl (terminal 1)
- Cristoforo Colombo, Genova – Sala Genova (terminal principale)
- Peretola, Firenze – VIP Club (terminal partenze)
- Fontanarossa, Catania – Sala VIP Angelo D’Arrigo (terminal A)
- Costa Smeralda, Olbia – Club Lounge (terminal 1)
- Palese, Bari – Area di lavoro (terminal principale)
- Punta Raisi, Palermo – Sala Prima Vista (terminal principale)