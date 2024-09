Acquistare Office 2019 Professional Plus legalmente in Offerta

Office 2019 Professional Plus è una suite pensata principalmente per soddisfare le esigenze di produttività di aziende e utenti evoluti. Se non avete bisogno delle funzionalità avanzate di intelligenza artificiale o delle integrazioni con Python presenti nella versione 2021, acquistare Office 2019 Professional Plus è l’opzione ideale per voi.

Dove acquistare una Key Office 2019 Professional Plus a vita al miglior prezzo

App e Funzionalità Office 2019 Pro Plus

Come suggerito dal nome, Office 2019 Professional Plus è una suite completa di strumenti per la produttività, rivolta principalmente a professionisti e aziende. Questo pacchetto include una serie di applicazioni essenziali e potenti che facilitano il lavoro quotidiano e migliorano l’efficienza, fra cui:

Word 2019 : elaborazione di testi avanzata

: elaborazione di testi avanzata Excel 2019 : fogli di calcolo e analisi dei dati

: fogli di calcolo e analisi dei dati PowerPoint 2019 : creazione di presentazioni dinamiche

: creazione di presentazioni dinamiche Outlook 2019 : gestione della posta elettronica e dei calendari

: gestione della posta elettronica e dei calendari Publisher 2019 : progettazione di pubblicazioni e materiali di marketing

: progettazione di pubblicazioni e materiali di marketing Access 2019 : gestione e analisi di database

: gestione e analisi di database OneNote 2019 : organizzazione di appunti e idee

: organizzazione di appunti e idee Skype for Business 2019: comunicazione e collaborazione aziendale

Le funzionalità distintive di Office 2019 Professional Plus includono il supporto per penna e inchiostro digitale, che migliora l’input di disegni e note, e la Focus Mode in Word, che consente una scrittura senza distrazioni.

In PowerPoint, i miglioramenti a Morph permettono la creazione di animazioni fluide tra le diapositive, mentre Excel si arricchisce di nuove funzioni come nuove formule e grafici per una migliore analisi dei dati. Gli aggiornamenti di sicurezza garantiscono protezione e affidabilità, mentre gli strumenti di traduzione integrati e i miglioramenti per l’accessibilità rendono l’intera suite ancora più versatile e facile da usare.

Requisiti di sistema Office 2019 Pro

Per garantire un’esperienza ottimale con Office 2019 Professional Plus, è importante assicurarsi che il proprio sistema soddisfi i requisiti minimi. Questa versione di Office richiede un computer con un processore da almeno 1,6 GHz, compatibile con la tecnologia SSE2.

È necessario disporre di almeno 4 GB di RAM per i sistemi a 64 bit e 2 GB per quelli a 32 bit, mentre lo spazio su disco richiesto è di almeno 4 GB. La risoluzione dello schermo deve essere di almeno 1280 x 768 pixel.

Inoltre, è richiesto un sistema operativo Windows 10 o Windows Server 2019. Per un corretto funzionamento delle funzionalità online, è indispensabile una connessione a Internet. Infine, dovrete avere un account Microsoft per l’attivazione del prodotto e l’accesso a determinate funzionalità, come la sincronizzazione in cloud.

Download Office 2019 Professional Plus per PC a 32 e 64 bit

Per scaricare Office 2019 Professional Plus per PC, sia nella versione a 32 bit che a 64 bit, iniziate accedendo al sito ufficiale di Microsoft, quindi effettuate il login con il vostro account Microsoft, necessario per l’attivazione del prodotto. Una volta effettuato l’accesso, navigate alla sezione dedicata ai download dei prodotti e inserite il codice prodotto fornito al momento dell’acquisto.

Dopo la verifica del codice, potrete selezionare la versione appropriata per il vostro sistema operativo, scegliendo tra 32 bit e 64 bit. Successivamente, seguite le istruzioni sullo schermo per iniziare il download del file di installazione.

Installare Office 2019 Professional Plus

Una volta completato il download, eseguite il file e seguite le istruzioni della procedura guidata per installare Office 2019 Professional Plus. Assicuratevi di essere connessi a Internet durante il processo per garantire che l’attivazione e l’installazione avvengano senza problemi. Una volta completata l’installazione, Office 2019 Professional Plus sarà pronto per l’uso sul vostro PC.

Attivare con una Office 2019 Professional Plus Key

Come ultimo passaggio, aprite un’app qualsiasi per attivare la vostra key di Office 2019 Professional Plus. Seguite le istruzioni sullo schermo e inserite il codice product key inviato da Mr Key Shop. Al termine della verifica, la vostra istanza di Office sarà attiva e pronta a ricevere tutti gli aggiornamenti di sicurezza.

Differenze tra MS Office 2019 Professional Plus e Office 2021 Pro Plus

Office 2019 Professional Plus rappresenta una suite di applicazioni affidabile e solida, la cui completezza è il tratto distintivo principale, in quanto suite business-oriented. Le caratteristiche principali includono il supporto per penna e inchiostro digitale, la Focus Mode in Word per una scrittura senza distrazioni, miglioramenti a PowerPoint Morph per animazioni fluide e nuove funzioni in Excel per una migliore analisi dei dati.

Office 2019 garantisce anche aggiornamenti di sicurezza regolari, strumenti di traduzione integrati e miglioramenti per l’accessibilità, rendendolo una scelta solida per chi non necessita delle funzionalità più recenti.

Office 2021 Professional Plus, invece, introduce una serie di novità che ampliano ulteriormente le capacità della suite. Questa versione include funzionalità avanzate di intelligenza artificiale, come il completamento automatico e i suggerimenti contestuali, che migliorano l’efficienza e la produttività. Inoltre, Office 2021 integra il supporto per Python in Excel, permettendo analisi dei dati più avanzate e personalizzate.

Anche le prestazioni generali sono migliorate, con un’interfaccia utente più reattiva e ottimizzata. Le applicazioni cloud sono state potenziate, offrendo una maggiore collaborazione in tempo reale e integrazioni più profonde con i servizi Microsoft 365. Office 2021 è ideale per chi desidera le ultime innovazioni tecnologiche e una maggiore integrazione con l’ecosistema Microsoft.

Licenza Office 2019 Professional Plus a vita o abbonamento a Office 365?

Scegliere tra una licenza perpetua di Office 2019 Professional Plus e un abbonamento a Microsoft 365 (precedentemente noto come Office 365) dipende dalle esigenze specifiche e dalle considerazioni economiche di ciascun utente. Office 2019 Professional Plus offre una licenza a vita con un pagamento una tantum, garantendo accesso illimitato alle applicazioni senza costi aggiuntivi ricorrenti. Questo significa che, una volta acquistato, non ci saranno ulteriori spese per aggiornamenti o rinnovi, rendendo l’investimento iniziale una soluzione economicamente vantaggiosa nel lungo periodo.

Microsoft 365, d’altronde, richiede un abbonamento mensile o annuale, che può risultare più costoso nel tempo. Nonostante l’abbonamento includa sempre le versioni più recenti delle applicazioni e servizi aggiuntivi come OneDrive e Microsoft Teams, il costo continuo può rappresentare uno svantaggio significativo. Inoltre, la dipendenza da un modello di sottoscrizione significa che l’accesso alle applicazioni è vincolato al pagamento regolare delle quote, penalizzando chi preferisce una spesa unica senza vincoli futuri.

Senza dubbio, optare per Office 2019 Professional Plus con pagamento una tantum offre una maggiore tranquillità finanziaria e un controllo completo sull’uso del software, senza la preoccupazione di costi ricorrenti. Questa soluzione è particolarmente vantaggiosa per chi non necessita delle funzionalità aggiuntive e delle versioni costantemente aggiornate offerte da Microsoft 365.