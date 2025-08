Ad agosto Sky TV + Netflix a prezzo speciale: solo 14,90€ al mese!

Il mese di agosto 2025 è il momento ideale per attivare l’offerta che unisce in un solo pacchetto Sky TV e Netflix, ora proposta al prezzo in sconto di 14,90 euro al mese per 18 mesi.

La promozione è valida anche per chi possiede già un account Netflix e può essere arricchita con ulteriori pacchetti a scelta. La formula base include il piano Netflix Base senza pubblicità, con possibilità di passare ai livelli Standard o Premium versando la differenza.

Cosa comprende Sky + Netflix e come personalizzare l’abbonamento

La proposta comprende l’accesso a Sky TV con il suo catalogo di show e serie esclusive, il piano Netflix Base senza interruzioni pubblicitarie e il servizio Sky Go per guardare i contenuti su smartphone, tablet e computer. Il costo è di 14,90 euro al mese, a cui si aggiunge un contributo iniziale una tantum di 19 euro.

Chi desidera arricchire l’esperienza può scegliere tra diverse opzioni: passare a Netflix Standard (+6,99 euro/mese) o Netflix Premium (+12,99 euro/mese), aggiungere Sky Cinema con Paramount+ (+5 euro/mese per 6 mesi, poi +10 euro/mese), Sky Sport (+22,90 euro/mese), Sky Calcio (+8 euro/mese), Sky Kids (+5 euro/mese) e Sky Ultra HD (+5 euro/mese).

La sottoscrizione può essere modellata in base alle proprie preferenze, combinando intrattenimento, cinema, sport e contenuti per bambini in un’unica soluzione.