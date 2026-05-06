Meta nei guai: Zuckerberg accusato di aver favorito la pirateria AI

Un nuovo fronte legale mette sotto pressione lo sviluppo dell’Intelligenza Artificiale generativa.

Meta Platforms si trova al centro di una causa intentata da un gruppo di autori e editori, tra cui lo scrittore Scott Turow, che accusano l’azienda di aver utilizzato opere protette da copyright per addestrare i propri modelli AI senza autorizzazione.

La vicenda, riportata da Variety, si inserisce in una serie crescente di contenziosi che stanno ridefinendo i limiti legali dell’addestramento dei modelli linguistici, un settore che negli ultimi cinque anni ha registrato investimenti miliardari e una diffusione su larga scala.

Cosa contestano gli autori e perché il caso è rilevante

Al centro della causa c’è l’ipotesi che Meta abbia incluso libri e altri materiali editoriali nel dataset di training dei propri modelli senza ottenere licenze dagli aventi diritto.

Gli autori sostengono che tale pratica costituisca una violazione diretta del copyright, soprattutto nei casi in cui i modelli risultano in grado di riprodurre contenuti riconducibili alle opere originali. Scott Turow, noto anche per il suo ruolo all’interno della Authors Guild, rappresenta una delle voci più influenti tra i querelanti, e la sua partecipazione rafforza il peso simbolico della causa trasformandola in un caso di riferimento per l’intero settore editoriale.

Il nodo tecnico centrale riguarda la distinzione tra uso trasformativo e riproduzione diretta. Le aziende sostengono che l’addestramento rientri nel fair use, in quanto i modelli non conservano copie integrali dei testi ma apprendono pattern astratti da miliardi di parole raccolte da fonti pubbliche, archivi digitali e dataset aggregati. Gli autori contestano questa interpretazione evidenziando casi concreti in cui i sistemi generano output molto simili agli originali.

È una tensione che le leggi sul diritto d’autore, non progettate per affrontare sistemi capaci di apprendere da quantità massive di contenuti digitali, non riescono ancora a risolvere in modo chiaro. La causa contro Meta non è un caso isolato: negli Stati Uniti e in Europa si moltiplicano le azioni legali contro aziende che sviluppano AI generativa, con richieste che vanno dal risarcimento economico alla rimozione dei dataset contestati.

Cosa cambia a seconda di come andrà a finire

Le implicazioni di questo contenzioso dipendono dall’esito.

Se i tribunali dovessero riconoscere una violazione del copyright, le aziende potrebbero essere costrette a rivedere i propri dataset, introdurre sistemi di licenza o pagare compensi su larga scala, con un impatto significativo sui costi di sviluppo e sui modelli di business attuali. Un esito favorevole alle aziende, invece, rafforzerebbe l’interpretazione del training come uso legittimo, consolidando l’approccio basato su grandi dataset non sempre tracciabili.

Uno dei punti più critici rimane la difficoltà di identificare con precisione le fonti utilizzate: i dataset moderni sono così vasti da rendere complessa qualsiasi verifica puntuale. Alcuni esperti propongono sistemi di tracciabilità e meccanismi di compensazione automatica per gli autori, ma soluzioni di questo tipo richiedono standard condivisi e un livello di cooperazione tra industria tecnologica e settore editoriale che, al momento, appare ancora lontano. In entrambi i casi, la decisione contribuirà a definire standard legali destinati a influenzare l’intero mercato globale dell’AI.