Engie taglia la bolletta luce e gas con le nuove tariffe di maggio

Le nuove tariffe luce e gas dell'offerta a prezzo fisso di Engie valide per chi sottoscrive una nuova fornitura entro il 6 maggio.
Federico Pisanu
Pubblicato il 4 mag 2026
Engie taglia la bolletta luce e gas con le nuove tariffe di maggio

Il fornitore energetico francese Engie ha tagliato nuovamente i costi della bolletta luce e gas grazie alle nuove tariffe valide per chi sottoscrive una nuova fornitura entro il 6 maggio. La riduzione di prezzo coinvolge l’offerta Energia PuntoFisso 12 Mesi, che consente di bloccare il costo della materia prima luce e gas per il primo anno.

Grazie a Engie si ha dunque la tranquillità di pagare lo stesso prezzo al kWh o Smc indipendentemente da quelle che saranno le oscillazioni del mercato nei prossimi dodici mesi. La tariffa resterà sempre la stessa, anche qualora la situazione geopolitica dovesse cambiare o restare quella attuale.

Pagina offerta Engie

engie tariffe valide fino al 6 maggio

Le nuove tariffe dell’offerta a prezzo fisso di Engie valide fino al 6 maggio

Ciascuna persona o famiglia può scegliere la tariffa monoraria o multi-oraria per la luce, mentre per il gas la tariffa resta una sola. A proposito del gas, segnaliamo fin da subito la riduzione di prezzo della quota fissa annuale, che passa da 96 euro (8 euro al mese) a 84 euro (7 euro al mese).

Detto questo, ecco le tariffe luce e gas a prezzo fisso di Engie valide fino al prossimo 6 maggio.

Luce (tariffa monoraria)

  • Corrispettivo annuo: 72 euro all’anno (quota fissa per l’energia elettrica)
  • Corrispettivo per il consumo: 0,1162 euro/kWh (tariffa a prezzo bloccato per i primi dodici mesi consecutivi)

Luce (tariffa a fasce)

  • Corrispettivo annuo: 72 euro all’anno (quota fissa per l’energia elettrica)
  • Corrispettivo per il consumo F1: 0,1179 euro/kWh (tariffa a prezzo bloccato per i primi dodici mesi consecutivi)
  • Corrispettivo per il consumo F2: 0,1251 euro/kWh (tariffa a prezzo bloccato per i primi dodici mesi consecutivi)
  • Corrispettivo per il consumo F3: 0,1077 euro/kWh (tariffa a prezzo bloccato per i primi dodici mesi consecutivi)

Gas

  • Corrispettivo annuo: 84 euro all’anno (quota fissa per il gas)
  • Corrispettivo per il consumo: 0,485 euro/Smc (tariffa a prezzo bloccato per i primi dodici mesi consecutivi)
Pagina offerta Engie

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