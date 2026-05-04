Musica senza limiti per tutto maggio con i 30 giorni d'uso gratuito di Amazon Music Unlimited

Ascoltare musica senza limiti per tutto il mese di maggio: è quanto propone Amazon Music Unlimited con il periodo d’uso gratuito di 30 giorni, riservato a tutti coloro che sottoscrivono il servizio di streaming musicale per la prima volta. Al termine del periodo promozionale l’abbonamento si rinnova a 10,99 euro al mese, a meno che non si disdica prima (anche in seguito è possibile cancellare il piano in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi).

Con Amazon Music Unlimited si ha accesso a un catalogo di oltre cento milioni di brani, con la possibilità di effettuare skip illimitati in qualsiasi momento della giornata, nonché scaricare le proprie canzoni preferite per ascoltarle poi offline quando non si è connessi alla rete Internet.

Musica per tutti i gusti

L’attuale elenco degli artisti più popolari di Amazon Music Unlimited permette un’affermazione tanto semplice quanto non banale: il catalogo del servizio di Amazon offre musica per tutti i gusti, indipendentemente dal genere più amato.

Se ad esempio si amano i rapper italiani, è possibile ascoltare tutti i maggiori successi e le ultime novità di cantautori come Shiva, Sfera Ebbasta e Samurai Jay, quest’ultimo reduce da una clamorosa affermazione post-Sanremo, dopo non aver particolarmente brillato sul palco dell’Ariston.

Chi invece vota per il cantautorato moderno, troverà diverse proposte interessanti, su tutte Achille Lauro e Ultimo, mentre se si amano i classici tormentoni riflettori accesi sui singoli e gli album di artisti affermati come Annalisa e i Pinguini Tattici Nucleari.

Infine, dando uno sguardo all’estero troviamo la leggenda del pop Michael Jackson, la cantante coreana Rei Ami, e il redivivo Justin Bieber. Proprio in merito al cantautore canadese, diversi addetti ai lavori nell’ultimo periodo lo hanno perfino accostato – in un certo senso – al re indiscusso del pop nell’era analogica, dove i social non esistevano e la vita non era iperconnessa come quella di oggi.