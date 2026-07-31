Disney+, i nuovi piani di 6 mesi consentono di risparmiare fino al 25%

Ancora Disney+ al centro della scena. Dopo il debutto in esclusiva streaming de Il Diavolo veste Prada 2, l’iconico film con protagoniste Meryl Streep, Anne Hathaway ed Emily Blunt, la piattaforma streaming statunitense ha rilanciato i piani della durata minima di sei mesi, con prezzi a partire da 5,99 euro al mese.

Al termine dei primi sei mesi ciascun piano si rinnova poi in automatico al prezzo in vigore al momento del pagamento. Ad ogni modo la piattaforma lascia ai suoi clienti la libertà di disdire il piano sottoscritto in qualsiasi momento, anche prima del rinnovo, senza la necessità di pagare costi aggiuntivi.

Disney+ è uno dei servizi streaming che può vantare il maggior numero di titoli all’interno del suo catalogo, grazie alla presenza di contenuti molto diversi tra loro. Si spazia infatti dai nuovi Originals ai grandi classici Disney, dai film e serie Marvel ai film d’animazione Pixar, dall’intera saga di Star Wars alle produzioni televisive targate Hulu, fino ai documentari di National Geographic.

Nell’ambito della nuova promozione in corso sul sito ufficiale, ecco i prezzi disponibili per chi sceglie di sottoscrivere un piano Disney+ con vincolo di sei mesi:

5,99 euro al mese per i primi sei mesi, poi 6,99 euro al mese, scegliendo il piano Standard con pubblicità (14% di risparmio garantito rispetto al prezzo del piano mensile senza vincoli)

(14% di risparmio garantito rispetto al prezzo del piano mensile senza vincoli) 8,99 euro al mese per i primi sei mesi, poi 10,99 euro al mese, scegliendo il piano Standard (18% di risparmio garantito rispetto al prezzo del piano mensile senza vincoli)

(18% di risparmio garantito rispetto al prezzo del piano mensile senza vincoli) 11,99 euro al mese per i primi sei mesi, poi 15,99 euro al mese, scegliendo il piano Premium (25% di risparmio garantito rispetto al prezzo del piano mensile senza vincoli)

In caso di disdetta durante i primi sei mesi, quest’ultima ha effetto al termine del periodo minimo (appunto quando si concludono i sei mesi).