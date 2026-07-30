Amazon Music Unlimited a 0,99 euro per 3 mesi: c'è tempo fino al 31 luglio

Fino a domani pomeriggio sarà possibile per i nuovi clienti Amazon Music Unlimited attivare tre mesi di abbonamento al prezzo scontato di 0,99 euro. Si tratta di una delle offerte più interessanti nel panorama dei servizi di streaming musicale oggi disponibili in Italia, dal momento che consente di ascoltare tutta la propria musica preferita sino alla fine di ottobre a meno di 1 euro. Al termine il piano si rinnova a 10,99 euro al mese con la possibilità di disdire in qualsiasi momento (anche prima del rinnovo).

Nel catalogo da oltre cento milioni di brani disponibili figurano anche i più grandi successi dell’estate italiana 2026. Secondo gli ultimi dati della Fimi (Federazione Industria Musicale Italiana), in testa nella classifica dei singoli c’è Dai Dai, il brano di Shakira e Burna Boy che ci ha accompagnato nel corso dell’ultima rassegna dei Mondiali di calcio

Dai Dai ha guadagnato la bellezza di cinque posizioni, spodestando dal primo posto La testa gira, il tormentone estivo di Fred De Palma, Anitta ed Emis Killa. Perdono una posizione anche Ossessione e Canzone d’amore, rispettivamente al terzo e quarto posto dopo 22 e 27 settimane in classifica.

Al quinto posto insegue Al mio paese, uno dei brani più chiacchierati prima dell’estate per via di alcune polemiche sul video realizzato per la canzone e le accuse di un’immagine del Sud stereotipata. Scende invece Anna con la sua nuova White Girl Wasted, che rispetto alla settimana scorsa ha perso due posizioni scivolando dal quarto al sesto posto.

Stabile alla settima posizione Da Dio di Bresh, che vede però insidiare il suo piazzamento da Canto d’amore, il brano di Angelina Mango e Marco Mengoni che questa settimana ha recuperato ben tre posizioni. Freccia in alto anche per Sorry Scusa lo Siento dei Pinguini Tattici Nucleari, al nono posto, mentre Bad Bad Bad di Shiva e Geolier perde due posizioni scendendo al decimo posto.