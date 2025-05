Addio alle app BancoPosta e Postepay: che succede a giugno

La trasformazione digitale di Poste Italiane prosegue con il lancio di una app unica. Questa nuova piattaforma centralizzata mira a integrare le funzionalità di BancoPosta e Postepay, offrendo agli utenti un’esperienza semplificata e accessibile da un unico punto.

A partire dal 30 giugno, l’app BancoPosta sarà progressivamente dismessa, seguita nei mesi successivi dall’app Postepay. Questa strategia, annunciata tramite notifiche in-app e aggiornamenti sugli store digitali, rappresenta una mossa significativa per migliorare l’esperienza utente e consolidare l’offerta di servizi digitali.

Una sola app: Poste Italiane

Le app Postepay e BancoPosta saranno sostituite da nuova app, chiamata Poste Italiane, che consente agli utenti di gestire conti e carte, effettuare transazioni e completare pagamenti quotidiani.

Tra le funzionalità principali spiccano la possibilità di trasferire fondi tramite bonifici e Postagiro, saldare bollettini e pagare il bollo auto. Inoltre, è possibile prelevare contanti senza l’uso della carta fisica, semplificando ulteriormente le operazioni bancarie. Per chi è interessato al risparmio, l’app offre strumenti per la gestione di libretti e buoni fruttiferi postali.

Le funzionalità avanzate includono l’autorizzazione degli acquisti online e la domiciliazione delle utenze, offrendo una gestione più efficiente delle spese ricorrenti. L’app integra anche strumenti per la protezione degli investimenti e dei veicoli, con opzioni per consultare e gestire polizze assicurative.

Tracking Poste Italiane e Wallet nell’app unica

L’app unificata di Poste Italiane va oltre i tradizionali servizi bancari. Gli utenti possono gestire spedizioni di pacchi e corrispondenza, monitorarne lo stato e ricevere raccomandate in formato digitale.

Un’innovazione di rilievo è rappresentata dalla funzione Pwallet, un portafoglio digitale che raccoglie metodi di pagamento, documenti personali, carte fedeltà e prenotazioni presso gli uffici postali. È importante notare che i documenti caricati in questa sezione non hanno valore legale, a differenza dell’IT-Wallet presente nell’app IO.

Accesso rapido e intuitivo

La nuova app è stata progettata per essere semplice e immediata. Gli utenti delle precedenti applicazioni possono autenticarsi gli stessi dati di accesso grazie a un processo di integrazione ottimizzato. Inoltre, un tutorial interattivo guida alla scoperta delle numerose funzionalità disponibili.

Grazie a questa iniziativa, Poste Italiane consolida la sua posizione come leader nella trasformazione digitale, proponendo una soluzione integrata che risponde alle esigenze quotidiane dei clienti. Con l’integrazione di strumenti come il Pwallet e il supporto a pagamenti tramite PagoPA, l’app si posiziona come un riferimento per la gestione di servizi finanziari e non solo.