Addio SIM fisica: con Airalo navighi subito appena atterri

Viaggiare all’estero è sempre più semplice, ma rimanere connessi appena scesi dall’aereo può diventare una sfida, soprattutto quando si vuole evitare il roaming a costi esorbitanti o la caccia a una SIM locale.

È qui che entra in gioco Airalo, l’app che ti permette di attivare una eSIM in pochi secondi, ovunque tu sia, senza passare per negozi o sportelli. Una soluzione veloce, economica e sicura per avere internet dal primo istante del viaggio. Vediamo quali sono i suoi vantaggi.

Airalo: la eSIM che ti tiene connesso in oltre 200 Paesi

Con Airalo, il concetto di “restare senza connessione” in viaggio diventa un ricordo. L’app consente di acquistare e attivare una eSIM direttamente dal telefono, scegliendo tra piani tariffari chiari e senza costi nascosti. Basta aprire l’app o il sito, selezionare la destinazione e il pacchetto dati desiderato: l’attivazione è immediata e il servizio è operativo nel momento stesso in cui atterri.

La copertura è globale, con oltre 200 Paesi serviti, inclusi mercati complessi come Cina e Thailandia, spesso considerati tra i più difficili per la connessione dei viaggiatori. Che si tratti di pochi giga per chattare su WhatsApp o di un pacchetto più ampio per streaming e lavoro in mobilità, Airalo propone soluzioni su misura.

Un altro vantaggio è il supporto clienti attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, perfetto per risolvere eventuali problemi anche in fusi orari lontani. E grazie all’assenza di SIM fisiche, non serve cambiare scheda o rischiare di perderla: tutto avviene in digitale, in pochi clic.

Airalo è ideale per chi viaggia spesso per lavoro o piacere e vuole arrivare a destinazione con Google Maps pronto, social attivi e servizi di messaggistica funzionanti senza attese. Basta andare sul sito ufficiale, registrarsi e scegliere il piano più adatto: dal momento in cui l’aereo tocca terra, sei già online.