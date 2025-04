Google, con il rilascio di Android 12 e la successiva variante Android 12L, ha introdotto significative novità per migliorare l’esperienza utente su diversi dispositivi, in particolare nel contesto tablet e per i telefoni foldable. Tra i tanti smartphone ad aver giovato di tale OS figurano prodotti interessanti, che hanno segnato in modo profondo il mercato mobile.

A marzo 2025, circa il 12,43% degli utenti Android in tutto il mondo utilizzava ancora Android 12, un dato preoccupante, considerando che proprio dalla fine del mese passato è terminato il supporto per tale sistema operativo.

A titolo di riferimento, Google ha pubblicato il suo Bollettino sulla sicurezza Android per il mese di aprile 2025, contenente dettagli sulle vulnerabilità di sicurezza che interessano i dispositivi Android e i livelli di patch di sicurezza che risolvono tali problemi. In questo, gli utenti più attenti hanno notato l’assenza di Android 12 e 12L dall’elenco, il che conferma la fine effettiva del supporto.

Android 12 e 12L: da marzo 2025 fine degli aggiornamenti per i due OS

Con il bollettino dello scorso mese, diversi dispositivi sono tagliati fuori quando si parla di aggiornamenti Android. Tra di essi figurano:

Pixel 3a;

Pixel 3a XL;

la serie Galaxy S10;

la serie OnePlus 7.

Ciò significa che per continuare a utilizzare i dispositivi senza problemi è necessario affidarsi ai singoli produttori, oppure passare ad alternative open source come LineageOS. In alternativa, la via più logica percorribile resta quella dell’aggiornamento, con l’acquisto di un modello più recente.

I rischi, in tal senso sono chiari: senza patch di sicurezza, uno smartphone diventa estremamente vulnerabile rispetto a malware e altri tipi di attacco informatico.

Android 12 è arrivato nel 2021 e, all’epoca, ha offerto il più grande cambiamento di interfaccia da Android 5 Lollipop. Tra i suoi meriti figurano l’introduzione di Material You, che il sistema operativo utilizza ancora ampiamente, la ricerca universale, che ha semplificato la ricerca di contatti, e tante altre soluzioni.