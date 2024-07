Addio URL Shortener: Google chiuderà il servizio ad Agosto 2025

Il servizio per accorciare URL noto come URL Shortner, che dal 30 marzo 2019 aveva smesso di fornire nuovi link, smetterà definitivamente di funzionare dopo il 25 agosto 2025. Dopo tale data, di fatto, i link creati attraverso il servizio non saranno più utilizzabili.

Questo tipo di servizi è molto comune online e permette di sostituire URL complessi e con tanti caratteri in altri più corti. Si tratta di una soluzione apprezzata sia per questioni pratiche che puramente estetiche. Google URL Shortener è apparso online nel 2009 e, durante i suoi dieci anni di servizio, ha fornito URL con estensione goo.gl.

Già a partire dall’ormai imminente 23 agosto 2024, secondo quanto affermato da Google, i click su link creati con il suddetto servizio potrebbero portare all’apparizione di un pop-up che indica proprio come il servizio sia destinato a smettere di funzionare. Nello stesso messaggio, la compagnia di Mountain View consiglia di migrare i link, andando a cercare servizi simili o cercando altre soluzioni.

URL Shortener e non solo: Google sta ottimizzando le proprie risorse “tagliando” i servizi ritenuti superflui

La chiusura di URL Shortner non è così sorprendente, tenendo conto di come Google stia chiudendo diversi servizi negli ultimi anni, in quanto ritenuti superflui o per altri motivi.

Rientra in questa casistica la recente chiusura di Google Podcast, che ha visto un “accorpamento” del servizio con YouTube Music. Sempre nel corso delle scorse settimane, anche l’app Google Pay ha smesso di funzionare.

Oltre allo scarso utilizzo di determinati servizi, il colosso tecnologico sembra avere intenzione di concentrare le proprie attività su tecnologie ritenute più interessanti come l’Intelligenza Artificiale che, proprio con Gemini di Google, vede una delle massime espressioni attualmente disponibili.