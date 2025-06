AGCOM mette in guardia: attenzione ai messaggi truffa su Piracy Shield

In un’epoca in cui le minacce digitali si evolvono rapidamente, l’AGCOM ha lanciato un importante allarme per proteggere i cittadini italiani da una nuova ondata di messaggi truffa. Questi messaggi, diffusi tramite email e SMS, si presentano come comunicazioni ufficiali di un inesistente “Servizio clienti AGCOM – Piracy Shield” e accusano i destinatari di presunte violazioni legate allo streaming illegale.

Come funziona la truffa di Piracy Shield

La truffa si distingue per la sua costruzione accurata: i messaggi simulano un’apparente legittimità, contestando agli utenti l’accesso a siti di streaming pirata e richiedendo il pagamento di sanzioni false. Vengono forniti contatti fittizi e istruzioni dettagliate per il pagamento, creando un contesto che potrebbe sembrare credibile a chi non è adeguatamente informato.

Ricordiamo che, in effetti, da alcune settimane le autorità hanno iniziato a fare le prime multe agli utenti delle IPTV illegali, quindi la truffa è ingegnata ad arte per causare panico negli utenti.

In un comunicato ufficiale, l’AGCOM ha categoricamente negato ogni collegamento con queste comunicazioni, invitando i cittadini a ignorare tali messaggi e a non condividere alcuna informazione personale o finanziaria, ribadendo l’importanza di verificare sempre l’autenticità delle comunicazioni tramite i canali ufficiali.

Per contrastare questa minaccia, l’AGCOM ha annunciato azioni legali contro l’uso improprio del proprio nome e ha rafforzato il proprio impegno per la tutela dei cittadini. Inoltre, l’Autorità consiglia di prestare la massima attenzione alle comunicazioni ricevute e di segnalare eventuali tentativi di truffa alle autorità competenti.

Come difendersi dalle truffe

Questo episodio sottolinea ancora una volta l’importanza della vigilanza digitale. In un mondo sempre più connesso, è fondamentale che gli utenti siano consapevoli delle tecniche utilizzate dai criminali informatici e adottino misure preventive per proteggere i propri dati. Informarsi, verificare le fonti e mantenere un atteggiamento critico sono passi essenziali per difendersi da minacce come questa.

L’AGCOM, attraverso questa comunicazione ufficiale, non solo mira a proteggere i cittadini, ma anche a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della sicurezza online. È un promemoria chiaro che, nonostante i progressi tecnologici, la prudenza e la consapevolezza rimangono le migliori difese contro le truffe digitali.