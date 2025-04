Aggiornamenti Samsung: se avete questi modelli ora potete passare ad Android 15

Il mondo della tecnologia mobile accoglie una grande novità: Samsung ha finalmente reso disponibile in Italia l’aggiornamento ad Android 15 One UI 7 per due suoi smartphone pieghevoli di precedente generazione e, a brevissimo, anche per i suoi vecchi top di gamma. Dopo un’attesa di mesi, e dopo un improvviso stop agli aggiornamenti per problemi tecnici gli utenti italiani possono ora accedere a una serie di funzionalità avanzate che promettono di migliorare notevolmente l’esperienza d’uso di questi dispositivi innovativi.

Quali modelli sono in aggiornamento

L’aggiornamento a One UI 7, al momento, è disponibile per il Samsung Galaxy Z Flip5 e il Galaxy Z Fold5. L’update è identificabile tramite i codici firmware F731BXXU5EYD9 per il Galaxy Z Flip5 e F946BXXU5EYD9 per il Galaxy Z Fold5, e richiede oltre 5 GB di spazio di archiviazione per il download.

Oltre ai modelli pieghevoli, Samsung ha iniziato a distribuire l’aggiornamento ad Android 15 One UI 7 anche per altri dispositivi, come la serie Galaxy S22 e il Galaxy S23 FE. Tuttavia, al momento, questa distribuzione è limitata al mercato sudcoreano, con alcune funzionalità che potrebbero essere meno avanzate rispetto a quelle disponibili sui dispositivi di ultima generazione.

Le principali novità di One UI 7

L’aggiornamento ad Android 15 One UI 7 porta con sé una gamma di migliorie che rendono l’interazione con i dispositivi pieghevoli Samsung ancora più fluida e intuitiva:

Intelligenza artificiale potenziata : la nuova versione di Galaxy AI supporta ora funzionalità avanzate di scrittura e offre la trascrizione delle chiamate in ben 20 lingue, rendendo più accessibile la comunicazione globale.

: la nuova versione di Galaxy AI supporta ora funzionalità avanzate di scrittura e offre la trascrizione delle chiamate in ben 20 lingue, rendendo più accessibile la comunicazione globale. Interfaccia utente rinnovata : l’introduzione di widget personalizzabili e della nuova “Now Bar” consente un accesso rapido alle attività prioritarie, migliorando la produttività degli utenti.

: l’introduzione di widget personalizzabili e della nuova “Now Bar” consente un accesso rapido alle attività prioritarie, migliorando la produttività degli utenti. Fotografia evoluta : l’app fotocamera è stata riprogettata per semplificare l’uso delle modalità professionali, garantendo scatti di alta qualità con pochi tocchi.

: l’app fotocamera è stata riprogettata per semplificare l’uso delle modalità professionali, garantendo scatti di alta qualità con pochi tocchi. Protezione avanzata: l’aggiornamento include le patch di sicurezza di aprile 2025, risolvendo 56 vulnerabilità, di cui 5 critiche, per una maggiore protezione dei dati personali.

Come aggiornare il dispositivo

Gli utenti possono verificare la disponibilità dell’aggiornamento accedendo al menu Impostazioni, selezionando Aggiornamento software e cliccando su Scarica e installa. In alternativa, è possibile utilizzare l’applicazione Smart Switch collegando il dispositivo a un computer.

Con questo aggiornamento, Samsung dimostra ancora una volta il suo impegno nel fornire soluzioni tecnologiche avanzate e sicure, migliorando l’esperienza d’uso anche per i dispositivi non di ultima generazione. Le novità aggiornamento Samsung rappresentano un passo avanti significativo, confermando la leadership dell’azienda nel settore degli smartphone pieghevoli.